10 këshilla për parandalimin e sulmeve Phishing

A keni menduar ndonjëherë se mund të jeni një objektiv i sulmeve Phishing?

Nuk është një çështje e re, por është një kërcënim në rritje. Sulmuesit Phishing kanë qenë vazhdimisht në rritje duke përmirësuar teknikat e tyre. Strategjitë e tyre janë bërë kaq bindëse sa që mezi i dalloni ato nga komunikimet e padëmshme dhe për t’u bërë viktimë e tyre është një pjesë e sekondës.

Pyetja është se si mund t’i parandalojmë sulmet Phishing?

Mësohuni të identifikoni e-mail-të e dyshimtë Phishing

Ka disa cilësi që identifikojnë një sulm përmes një e-maili:

– Dyfishohet imazhi i organizatës reale

– Kopjohet emiri i kompanisë ose një punonjësi aktual te saj

– Ngatërrohen ueb faqe që janë vizualisht të ngjashëm me ueb faqe të kompanisë ose biznesit real

– Promovohet dhënia e dhuratave ose humbja e një llogarie ekzistuese

Kontrolloni burimin e informacionit nga posta elektronike

Banka juaj kurrë nuk do t’iu kërkojë të dërgoni fjalëkalimet ose informatat tuaja personale me postë. Asnjëherë mos iu përgjigjeni këtyre pyetjeve dhe nëse keni dyshim më të vogël, telefononi menjëherë bankën tuaj për sqarime.

Asnjëherë mos shko në faqen e internetit të bankës suaj duke klikuar në linçet e përfshira në e-mail

Mos klikoni mbi linçet ose lidhjet të përfshira në e-mail, pasi ajo mund t’iu drejtojë në një faqe mashtruese te internetit. Futni direkt URL-në në shfletuesin tuaj.

Përmirëso sigurinë e kompjuterit tuaj

Është shumë e rëndësishme nëse kompjuteri juaj mbrohet me një antivirus të mirë për të bllokuar këto lloj sulme. Përveç kësaj, gjithmonë duhet të keni përditësimin më të fundit në sistemin tuaj operativ dhe në shfletuesit e internetit.

Shkruani të dhënat tuaja të ndjeshme në faqet e sigurta të internetit

Në mënyrë që një site të jetë ‘i sigurt’, duhet të fillojë me ‘https:’ dhe shfletuesi juaj duhet të tregojë një ikonë ne forme te drynit te mbyllur.

Kontrolloni periodikisht llogaritë tuaja

Asnjëherë nuk është e tepërt t’i kontrolloni llogaritë tuaja bankare në mënyrë periodike për të qenë të vetëdijshëm për ndonjë parregullsi në transaksionet tuaja online.

Phishing nuk ka të bëjë vetëm me online banking

Shumica e sulmeve phishing janë kundër bankave, por gjithashtu mund të përdorin çdo faqe të popullarizuar për të vjedhur të dhëna personale si eBay, Facebook, PayPal, etj.

Phishing di të gjitha gjuhët

Phishing nuk njeh kufij dhe mund t’iu arrijë në çdo gjuhë. Në përgjithësi, ata janë shkruar ose përkthyer keq, kështu që kjo mund të jetë një tregues tjetër se diçka është e gabuar. Nëse nuk shkoni kurrë në faqet e internetit ne gjuhen spanjolle të bankës suaj, pse deklaratat tuaja tani duhet të jenë në këtë gjuhë?

Keni dyshimin më të vogël, mos e rrezikoni

Mënyra më e mirë për të parandaluar Phishing është që vazhdimisht të refuzojmë çdo e-mail ose lajme që ju kërkon të jepni të dhëna konfidenciale. Fshini këto e-mail dhe telefononi bankën tuaj për të sqaruar çdo dyshim.

Jeni të informuar për të rejat e fundit që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike

Nëse doni të jeni të njoftuar në përgjithësi me sulmet e fundit, rekomandimet dhe këshillat për të shmangur rreziqet vizitoni me shpesh faqen tone ose na shkruani për çfarëdo pyetje që keni. Ne do të jemi në dispozicionin tuaj për të ju përgjigjur. /Gazeta Ekonomia