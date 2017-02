10 qytetet më të mira për një pushim dimëror

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Pijet e ngrohta, shpatet e maleve me dëborë, liqenet e ngrira dhe dielli i verdhë i shndritshëm, ky është lloji i dimrit që ne të gjithë mund të pëlqejmë. Ja vendet më të mira për të kaluar një dimër të paharruar.

Praga, Republika Çeke

Llamba me gaz nëpër rrugë, si dhe një arkitekturë e mrekullueshme nën një shtresë dëbore i jep Pragës një pamje përrallore. Kjo e bën këtë qytet të jetë thuajse gjatë gjithë dimrit me turistë. Kafetë janë një vend i mirë për t’u ngrohur dhe për t’u relaksuar. Kanë karrige dhe kolltukë të rehatshëm, si dhe shumë çokollatë të ngrohtë të trashë ku luga mund të qëndrojë vertikalisht.

Salzburg, Austri

Nën sfondin e këngëve të Krishtlindjes dhe dyqanet tradicionale, ky është një qytet perfekt për një pushim dimëror. ‘Silent Night’ është shfaqur për herë të parë në Oberndorf në prag të Krishtlindjes në këtë qytet në vitin 1818. Tregu kryesor i Salzburgut është populluar me ushqime vendase si Halusky, supë mikse me patate furre.

Tromso, Norvegji

Ka shumë arsye pse Tromso, i quajtur ndryshe kryeqyteti i Arktikut, është madhështor në dimër. Është ndoshta qyteti më i bukur i Norvegjisë dhe njihet për ndriçimet dimërore të qiellit. Gjithashtu ka një numër të madh muzeumesh, përfshirë Muzeun Polar, e cila ofron një histori të udhëtimit Arktik, dhe Muzeu Tromso, e famshme për shfaqjet Sami.

Amsterdam, Holandë

Në dimër, muzetë në Amsterdam janë bosh, duke e bërë kohën më të mirë për të vizituar muze të tilla si Rijksmuseum dhe Anne Frank House. I ndërtuar për të shfaqur Cirkun, Teatri Royal Carre festoi përvjetorin e 125-të vitin e shkuar. Fëmijët do të dashurojnë spektaklin me atletë nga Rusia, Korea e Veriut dhe Kina.

Nagano, Japoni

Si një qytet i formuar për lojërat olimpike, Nagano është një nga vendet më të bukura për resortet e skive. Tempujt e bukur të Togakushi Minzoku-kan të mbuluar nga dëbora janë një atraksion për t’u parë, të cilat na kujtojnë shfaqjet e ninxhave që trajnoheshin dikur aty.

Reykjavik, Islandë

Edhe pse Islanda është një nga vendet më të ftohta në Evropë, mund të shijoni një pranverë të ngrohtë, si për shembull në Nautholsvik. Festivali i përvitshëm i ndriçimit në dimër, e cila shfaqet në Shkurt, është një eveniment spektakolar. Vizitorët mund të merren me disa lloje sportesh dimërore në qytetin e Tjornin. Shumë nga lokalet tregtojnë rugbrauo, një bukë të ëmbël të zezë.

Berlin, Gjermani

Tregjet e krishtlindjeve janë destinacioni ideal për shitjet me pakicë, dhe Berlini ka më shumë se 60 prej tyre. Në qendër të qytetit ndodhet një tren i vogël dhe animatorë të shumtë me kukulla. Ky treg në Route Rathaus është ideale për fëmijët. Gendarmenmark është një tjetër vend i famshëm për sendet të bëra me dorë. Në rrugët karakteristike të Berlinit shtrihen dyqanet dy katëshe të cilat tregtojnë të gjitha dekorimet e krishtlindjeve. Ky dyqan është i hapur gjatë gjithë vitit. Berlini ka rreth 6500 restorante, 546 lokale me akullore, kafene të shumta dhe 2800 lokale të vogla me vakte të lehta. Në këtë qytet nuk ka asnjëherë mungesë ushqimi.

Ottawa, Kanada

Festivali Winterlude i Otavës është një nga festivalet më të mëdha botërore gjatë sezonit dimëror. Ajo zhvillohet nga 31 Janari deri më 17 Shkurt dhe gjithashtu është i famshëm për skulpturat e saj të akullit, koncertet në natyrë dhe kurset rrëshqitëse. Nga Janari qyteti përshkruhet si më i ftohti në botë e cila shtrihet rreth 7.8 kilometra përreth Rideau Canal Skateway.

Washington D.C., SHBA

Nëse ju bie ndonjëherë rruga për të vizituar Uashington DC, ju nuk duhet të humbisni pa parë pemën e Krishtlindjeve 30 metra e lartë e cila është dhuratë e Ambasadës Norvegjeze. Gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, Zoolight është kopshti zoologjik kombëtar i cili hapet vonë dhe jep shfaqje spektakolare dhe argëtuese për turistët. Shtëpia e Bardhë dhe Lincoln Memorial duken veçanërisht të bukur nën dëborë gjatë muajve të dimrit, Baleti i shfaqjeve Arrathyesi është e veçantë dhe mahnitëse në Uashington.

Edinburgh, Skoci

Rrugët me kalldrëm, kështjellat e bukura dhe kopshtet publike e bëjnë Edinburgh një qytet më të bukur e të mahnitshëm në çdo kohë të vitit. Rrugët Princes Street Xhennete janë shndërruar në sheshe të shumtë të patinazhit në akull, pemët e mëdha të Krishtlindjeve dhe një rrotë Ferris, të gjitha në hijen e kështjellës. Në buzë të qytetit, Seat Arturit është vend i përsosur për një shëtitje dimri. Pjata më e preferuar nga turistët në Edinburg është haggis dhe tatties.