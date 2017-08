10 shtetet ku shqiptarët mund të emigrojnë më lehtë

Nëse jeni gati të filloni një jetë të re diku tjetër, duhet të hidhni një sy tek vendet më të lehta ku emigrohet.

Nëse një mundësi më e mirë të troket në derë, për punë apo për shkollë, patjetër që duhet ta marrim atë.

Po, Kanadaja është ende vend i preferuar në botë për emigrantët pasi është vendi më i lehtë për të emigruar.

Për aq kohë sa ju jeni një person i aftë dhe i gatshëm për të mësuar, punëdhënësit do ju marrin në biznesin e tyre dhe në fund, ju lejoheni të hyni në Kanada. Vendi ofron mundësi të panumërta për punëtorët e kualifikuar nga çdo cep të botës.

Një punë me paga të larta, norma e ulët e taksave dhe shërbimet shëndetësore me cilësi të lartë dhe të arsimit, e bëjnë Kanadanë vendin më të mirë në botë për të jetuar.

Belgjika është vendi i dytë më i arritshëm për emigrantët në botë. Ajo është gjithashtu distributor numër një i çokollatës dhe diamanteve në botë. Fare lehtë mund të filloni procesin e një vize qëndrimi në Belgjikë për aq kohë sa ju keni një leje pune. Nëse ju jeni ende në kërkim të një pune, zyra e emigracionit do t’ju japë një vizë të përkohshme. Belgjika mund të jetë një vend i vogël por ajo ju ofron më është e madhe.

Zelanda e Re është duke kërkuar për popullsinë më të re të punëtorëve. Kjo është ndoshta arsyeja e tyre për të lejuar emigrantët në vend. Për madhësinë e saj gjeografike, Zelanda e Re ende ka një popullsi të vogël prej vetëm 4.5 milionë banorësh, krahasuar me vende të tjera si Australia. Nëse keni ndërmend të krijoni një biznes këtu, ekziston një mundësi e madhe që do të punojnë për ju.

Toka e veçuar, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është vetëm një nga vendet ku mund të emigrohet lehtë, por gjithashtu një vend i sigurt për ta quajtur shtëpi. Është toka e qëllimeve tuaja në jetë më shumë se sa e ëndrrave. Arsim i mirë, objekte të mira mjekësore, njerëz të adhurueshëm. Mundësitë për punë janë të pafundme.

Nëse ju doni të jetoni në një vend ku do të takoheni me njerëzit më të lumtur dhe që nuk vrasin apo vjedhin, Norvegjia është vendi i përsosur. Me një peizazh piktoresk, standard të lartë të jetesës, dhe ende me tarifë të lirë për shkollim Norvegjia është toka e modernizuar e mrekullive.

Nëse ju jeni gati për të qenë pjesë e një historie të pasur dhe unike kulturore të Italisë, duhet të bëni një lëvizje. E gjitha që ju duhet është procesi i vizës dhe dokumentet e nevojshme si një emigrant ligjor. Pozicionoheni veten duke blerë ose marrë me qira një shtëpi. Italia është qendra e turizmit në Evropë. Por ajo nuk ka mundur ende të marrë veten nga kriza e vitit 2008.

Suedia ofron një marrëveshje të mirë kur është fjala për arsimin. Ata ofrojnë arsimim me kosto të lirë dhe nxënës në shkollën e mesme paguhen çdo muaj për të shkuar në shkollë me një shumë prej 185 dollarësh amerikanë. Kjo tregon arsyen për sasi të mëdha të emigrantëve të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e Suedisë një ditë. Procesi i emigracionit është aq i lehtë në Suedi sa që ju vetëm mjafton të bëni kërkesën në internet. Kjo vlen për aplikantët që kanë lidhje me një suedeze ose ndonjë banor ligjor të vendit. Dhe sigurisht, në qoftë se ju jeni në një moshë madhore 18 vjeç dhe keni një pasaportë të vlefshme kombëtare.

Vendi i pasur me naftë është një nga vendet më të lehta ku ju mund të jetoni përgjithnjë. Vendi ka nevojë për fuqi punëtore masive për të mbushur boshllëqet e kërkesave të larta të punonjësve. Ajo më së shumti tërheq punëtorët aziatikë jashtë shtetit të cilët më vonë vendosin të zënë vend në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Vendi i pestë më i madh në botë është gjithashtu një nga vendet më të lehta ku mund të emigrosh. Do të ishte një vend i shkëlqyer sidomos për biznesmenët pasi Brazili ka një ekonomi të fortë. Përveç kësaj ka mot të ngrohtë dhe plazh.

Dëshironi të lëvizni në një vend të egër? Argjentina po ju pret për të zbuluar bukuritë që i ka dhuruar Zoti. Nëse nuk keni të dhëna kriminale, pas vitesh të jetuara atje, mund të merrni automatikisht vizën dhe lirinë për të punuar në këtë vend. Argjentina iu ofron qasje universal në kujdesin shëndetësor, arsimor, përfaqësim ligjor falas, si dhe të drejtën e bashkimit familjar. /Mapo.al