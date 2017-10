19 komuna në balotazh, LVV humbësja e zgjedhjeve

Kosova votoi të dielën për Kryetarët e komunave, një votë e cila për shumëkënd ishte menduar si një vijim i votës së 11 qershorit.

Por, rezultatet e publikuara deri më tani flasin ndryshe. Lëvizja Vetëvendosje (LVV), e cila vinte në këto zgjedhje me shumë besim se do të arrinte të merrte disa komuna të rëndësishme, nuk arriti të fitojë asnjë në raundin e parë, e do duhet të përballet në 7 komuna në balotazh. Në balotazh do të jetë dhe Prishtina, kali i betejës i LVV-së, e cila pretendonte ta fitonte komunën më të madhe që në raundin e parë.

Por, rezultatet dëshmuan se Shpend Ahmeti, edhe pse siguroi mbi 44 për qind të votave, do të duhet të përballet sërish me Arban Abrashin e LDK-së në balotazh, i cili arriti të merrte 35 për qind të votave të qytetarëve të Prishtinës.