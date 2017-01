5 hapa për të rritur sigurinë tuaj online

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Në këto momente gjithmonë gjendet dikush i gatshëm për të vjedhur të dhënat tuaja. Hakerat zotërojnë llogaritë e emaileve, adresën e shtëpisë, dhe numrin tuaj të sigurisë. Ata duan të komandojnë kamerën e kompjuterit tuaj si dhe të ndërhyjnë në llogarinë tuaj bankare personale. Por si të mbrohemi dhe nga t’ia fillojmë?

Fjalëkalimet

Keni dëgjuar shpeshherë se nuk duhet të përdorni të njëjtin fjalëkalim në çdo faqe interneti, por ja që e bëni, ose sa herë vendosni një fjalëkalim të ri, ju e harroni. Mbështetja në fjalëkalime të dobëta janë sulm i hakerave.

Fjalëkalimet janë linja e parë e mbrojtjes ndaj hakerave. Për një fjalëkalim me 6 karaktere të vogla do të duhen vetëm 10 minuta për t’u hakuar. Duke i shtuar vetëm 4 karaktere më shumë, ju i shtoni kohën e vjedhjes me 45,000 vjet.

Dëshironi një fjalëkalim të sigurtë?

Krijoni një fjalëkalim të veçantë dhe kompleks që nuk është e vështirë të kujtohet. Një nga mënyrat është ‘frazëkalimi’, e cila është një seri komplekse e karaktereve, numrave dhe karaktereve të mëdha. Krijoni një frazë që është specifike për ju si p.sh., ‘djali im ka lindur në 12 mars’. Ndryshojeni fjalëkalimin të paktën një herë në 12 muaj, në mënyë për të rritur sigurinë tuaj online.

Krijimi i dy faktorëve të identitetit

Krijimi i dy faktorëve të identitetit është një emër i dyfishtë për të shtuar një hap tjetër në futjen e llogarisë. Futja e llogarisë ju kërkon të vendosni makinën tuaj të parë ose ushqimin tuaj të preferuar. Faqja e internetit ku ju futeni mund t’ju dërgojë një mesazh me një kod të veçantë, në mënyrë që të vërtetojë identitetin tuaj.

Fshini llogaritë që i keni braktisur

Shpeshherë ju mund të dëshironi të fshini llogaritë për shkak se keni humbur besimin tek kompania që mban të dhënat tuaja personale. Pas bujës që shkaktoi vjedhja e milionave të dhëna nga faqja e Yahoo-së, ju rekomandojmë që të mbyllni llogaritë në Yahoo si dhe shërbimet si Flickr, Tumblr, Yahoo Sport, Yahoo Messenger, Yahoo Shopping, etj.

Verifikoni nëse të dhënat tuaja janë vjedhur

Si mund të verifikoni nëse llogaria juaj është hakuar ose ka pasur ndërhyrje? Një faqe e sigurt ku ju mund ta verifikoni është HaveIBeenPwned, e cila kontrollon nëse në llogarinë tuaj ka pasur ndonjëherë ndërhyrje. Vendosni email-in dhe fjalëkalimin në fushat përkatëse, dhe do t’ju thotë nëse informacioni i vendosur është e lidhur ndonjëherë me ndërhyrjet që kanë ndodhur më parë.

Enkriptimi i mesazheve

Enkriptimi ka qenë një fjalë e rezervuar për super spiunët, por tashmë nuk është më. Metoda e enkriptimit përzien mesazhet tuaja në mënyrë që të mos lexohen nga askush tjetër.