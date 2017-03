511 euro paga mesatare në Mal të Zi

3 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Paga mesatare mujore në Mal të Zi në janar, duke përjashtuar tatimet dhe kontributet, ka qenë 511 euro, flasin të dhënat e Entit për Statistika (MONSTAT), sipas të cilave e njëjta paraqet një rritje prej 0.4 për qind nga muaji paraprak.

Paga mesatare në janar, pa tatime dhe kontribute, në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, u rrit me 4.3 për qind, ndërsa në krahasim me fitimin mesatar neto të vitit të kaluar ishte për 2.4 për qind më e lartë, thonë të dhënat statistikore të MONSTAT-it.

Paga mesatare bruto në janar ka qenë 767 euro.