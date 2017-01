6 iniciativat për të qenë të suksesshëm në karrierën tuaj gjatë 2017

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Në frymën e vitit të ri, ku secili prej nesh përdor shprehjen ‘Vit i ri, personalitet i ri’, këtu mund të gjeni gjashtë hapat që duhet të ndiqni për të pasur një karrierë sa më aktive për vitin 2017, pavarësisht nëse jeni apo jo në kërkim të punës.

Përditësoni rinisjen tuaj

Mbajtja e kredencialeve tuaja të përditësuara është e rëndësishme edhe në qoftë se ju nuk jeni në tregun e punës. Gjithnjë e më shumë, punëdhënësit rekrutojnë kandidatë pasiv, kështu që ju kurrë nuk e dini se kush do të jetë duke ju kontrolluar on-line.

Zgjeroni aftësitë tuaja

Punëdhënësit kërkojnë punonjës të cilët janë të motivuar për të fituar aftësi të reja. Për më tepër ata kërkojnë punonjës të cilët janë të gatshëm të punojnë me orë të zgjatura.

Përmirësoni sjelljet tuaja

Punonjësit e lumtur janë të punonjës më të mirë. Sa më shumë të mendoni pozitivisht, aq më produktiv dhe të angazhuar do të jeni në punën tuaj.

Ndërtoni rrjetin tuaj

Mos prisni kërkimin e punës suaj të ardhshme për t’u vënë në lëvizje. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një rrjeti profesional e solid është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për veten tuaj, në mënyrë profesionale, pa marrë parasysh statusin tuaj të punësimit.

Lexoni më shumë

Të përditësoheni me tendencat e fundit në fushën tuaj do t’ju mbajë të angazhuar dhe do të demonstrojë përkushtimin që keni ndaj karrierës tuaj.

Gjeni një udhëheqës

Një studim zbuloi se një udhëheqës kishte një numër përfitimesh të favorshme, duke përfshirë sjelljen e përmirësuar, qëndrimet, shëndetin, motivim të lartë, si dhe rezultate më të mira në karrierë.