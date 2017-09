‘Apple’ marka më e vlefshme në botë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Vlerësimet më të fundit të ‘Interbrand‘ lidhur me markat më të vlefshme në botë, ‘Apple’ ende qëndron fuqishëm në krye të listës me një vlerë prej mbi 184 miliardë dollarë. Teknologjia në përgjithësi dominon listën, me përjashtime, ‘Coca-Cola’ ka siguruar vendin e katërt me një vlerë të llogaritur prej 69.7 miliardë dollarësh dhe dy markat e makinave ‘Toyota’ me 50.3 miliardë dollarë dhe ‘Mercedes-Benz’ me 47.8 miliardë dollarë.

Sipas raportit, ‘Facebook’ ka pasur rritjen më të madhe vjetore. Kompania e Mark Zuckerberg hyri në vlerën e markës me 48 për qind. Lëvizësit e tjerë të mëdhenj ishin ‘Amazon’ me 29 përqind dhe ‘Adobe’ me 19 për qind. /Gazeta Ekonomia