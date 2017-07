ASK: Gjatë vitit 2016 u kurorëzuan mbi 17 mijë qifte

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Nga të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në raportin ‘Statistikat e Kurorëzimeve në Kosovë, 2016’, janë grumbulluar gjithsej 17,410 fleta statistikore për kurorezim dhe se vetëm në Kosovë janë kurorëzuar 16,051 qifte bashkëshortore, kurse jashtë Kosovës janë 1,359 qifte.

Përkatësia etnike e qifteve të kurorëzuara është më e shprehur te shqiptarët me 92.9 për qind te femrat dhe 95.7 te meshkujt, ndjekur nga boshnjakët, romët, ashkalitë dhe egjipianët me 1.2 për qind te meshkujt dhe femrat.

Sipas këtij hulumtimi, mosha mesatare e të martuarve ishte 29.8 vjeçare. Prej tyre mosha mesatare e meshkujve ishte 31.6 vjeç, ndërsa mosha mesatare e femrave 28.1 vjeçare.

Kurorezimet sipas grup-moshave, dominojnë femrat e moshës 20-24 vjeç me 5,238 raste ose 32.6 për qind, ndërsa tek meshkujt dominon mosha 25-29 vjeçare me 4,877 ose 30.4 për qind.

Komuna e Prizrenit zë vendin e parë në Kosovë me 1,486 kurorëzime apo 8.5 për qind, pasuar nga Prishtina me 1,372 kurorëzime apo 7.9 për qind dhe në vendin e tretë është Ferizaji me 995 kurorëzime apo 5.7 për qind.

Nga përgatitja shkollore, dominojnë femrat dhe meshkujt me shkollë të mesme. Numri i femrave të kësaj kategorie është 10,037 ose 62.5 për qind dhe e meshkujve 11,476 ose 71.5 për qind. /Gazeta Ekonomia