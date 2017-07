2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) thonë se gjatë vitit 2016, 1 mijë e 110 çifte i kanë dhënë fund martesës së tyre.

Këto të dhëna janë grumbulluar nga Gjykata Themelore e Kosovës të cilat janë përfshirë në raportin e ASK-së për ‘Statistikat e Shkurorëzimeve në Kosovë, viti 2016’.

Këto të dhëna tregojnë se në Kosovë në vitin 2016, janë shkurorëzuar 1,110 çifte bashkëshortore.

Sipas kohëzgjatjes së martesës, dominonte viti i parë me 15.2 për qind, viti i dytë me 12.6 për qind dhe më pak se një vit 8.7 për qind të të shkurorëzuarve.

Shkurorëzimet sipas grup-moshave, dominonin femrat e moshës 25-29 vjeçare me 230 shkurorëzime ose 20.7 për qind, kurse te meshkujt dominojnë moshat 30-34 vjeçe me 233 ose 21.0 për qind.

Ndërkaq, numri më i madh i bashkëshortëve të shkurorëzuar janë pa fëmijë me 65.8 për qind, pastaj vijnë me dy fëmijë me 12.5 për qind dhe me një fëmijë me 11 për qind.