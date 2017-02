ASK: Gjatë vitit 2016 u shuan 2 mijë e 376 biznese

Që nga viti 2009 sipas shënimeve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) nuk është shënuar shuarje më e madhe e bizneseve se ajo që ndodhi në vitin 2016.

Vitin e kaluar u shuan 2 mijë e 376 biznese, ndërsa në vitin 2015 veprimtarinë biznesore e kishin ndërprerë 2 mijë e 205 ndërmarrje. Kjo shifër e shuarjes doli nga hulumtimi i ASK-së i titulluar ‘Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë – TM4/2016’.

Megjithë shuarjen e shumë prej tyre, vitin e kaluar u regjistruan më shumë biznese se në vitin 2015.

ASK në hulumtim bën me dije se në vitin 2016 janë regjistruar 10 mijë e 424 biznese të reja me një rritje prej 6 për qind në krahasim me vitin 2015.

Në periudhën tetor-dhjetor 2016 tregtia dominoi veprimtaritë e bizneseve të regjistruara.

“Aktivitetet ekonomike më të preferuara gjatë këtij tremujori ishin: tregtia me 587 ndërmarrje të regjistruara apo 26.1 për qind, prodhimi me 246 apo 10.9 për qind, bujqësia, pylltaria dhe peshkataria me 234 apo 10.4 për qind, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim me 210 apo 9.3 për qind, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 179 apo 8 për qind si dhe ndërtimtaria me 177 ndërmarrje apo 7.9 për qind, ndërsa aktivitetet tjera marrin pjesë në shkallë më të vogël”, thuhet në publikimin e ASK-së.

Ndërmarrjet e regjistruara me katër të punësuar dominuan në tre muajt e fundit të 2016-së.

“Kategoria e numrit të punësuarve nga 1 deri 4 të punësuar përbën 2,170 ndërmarrje apo 96.4 për qind të ndërmarrjeve të regjistruara, kategoria me 5 deri 9 me 54 apo 1.4 për qind, 10 deri në 19 me 19 ndërmarrje apo 0.8 për qind, 20 deri 249 të punësuar me 8 ndërmarrje apo 0.4 për qind, ndërsa në kategorinë 250 të punësuar apo më shumë nuk ka asnjë ndërmarrje të regjistruara gjatë këtij tremujori”, thotë ASK.

Më së shumti biznese në periudhën tetor-dhjetor 2016 u regjistruan në Komunën e Prishtinës.

“Sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave, ashtu si në çdo tremujor mbizotëron Prishtina me 625 ndërmarrje të regjistruara apo shprehur në përqindje është 27.8 për qind, Ferizaji me 196 apo 8.7 për qind, Prizreni me 163 apo 7.2 për qind, Gjilani me 123 apo 5.5 për qind, Peja me 103 apo 4.6 për qind, ndërsa komunat e tjera kanë numër më të vogël të ndërmarrjeve të regjistruara në këtë tremujor”, sqaron ASK.

Edhe në muajt korrik-shtator të 2016-së janë regjistruar kryesisht ndërmarrje të vogla dhe tregtare me numër më të madh në Komunën e Prishtinës.