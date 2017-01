ATK organizon seminar me tatimpagues

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Përmes një njoftimi për medie, Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) njofton se nga data 31 janar 2017 deri më 23 shkurt 2017, do të organizojë seminar me tatimpagues me temat ‘Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare’, ‘Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit’ dhe ‘Raportimi i Librit të Blerjes dhe Librit të shitjes, përmes Sistemit Elektronik – EDI’, shkruan Gazeta Ekonomia.

Administrata i fton tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar që të marrin pjesë në këto seminare me qëllim që të informohen për deklarimin vjetor dhe pasqyrat financiare, mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit (sipas udhëzimit të ri Administrativ nr. 06/2016), si dhe për mënyrën e raportimit të Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, përmes Sistemit Elektronik – EDI. /Gazeta Ekonomia