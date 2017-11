ATK organizon seminare me tatimpagues

9 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Përmes një njoftimi, Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) tregon se nga data 6 nëntor 2017 deri më 16 nëntor 2017, do të organizojë seminare me tatimpagues me temat ‘Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet e blera jashtë Kosovës’ dhe ‘Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit.

Administrata Tatimore i fton tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ-të apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar që të marrin pjesë në këto seminare me qëllim me qëllim që të informohen për mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet e blera jashtë Kosovës, si dhe aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit. Temat e lartshënuara do të prezantohen edhe me shembuj praktik, gjegjësisht mënyrën e deklarimit të ngarkesës së kundërt në deklaratën e TVSH-së, Librin e Blerjes dhe në Librin e Shitjes. /Gazeta Ekonomia