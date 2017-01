Autobusët e rinj dalin në qarkullim

3 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Pritjes për autobusët e rinj i ka ardhur fundi, kjo pasi Komuna e Prishtinës do ta bëjë të mërkurën (sot) inaugurimin e këtyre autobusëve. Pjesa e parë prej 15 autobusëve do të dalë në qarkullim të mërkurën dhe do t’i mbulojë linjat më të frekuentuar në qytet që janë linja 4, nga ‘Bregu i Diellit’ deri të ‘Parku i Gërmisë’, si dhe linjën 3 nga ‘Lagjja e Spitalit’ deri në lagjen ‘Kodra e Trimave’.

Ndërsa me planin e mobilitetit do të vihen në funksion edhe autobusët dhe linjat e tjera. Bileta për këta autobus do të kushtojë 50 centë, për pensionistët është falas, ndërsa priten çmime të reduktuara për studentë. Se a e zgjidhin problemin e trafikut urban në kryeqytet, kryetari Shpend Ahmeti theksoi se po shkojnë drejt zgjidhjes së problemit, duke theksuar se Prishtina me rreth 350 mijë banorë ka nevojë për 160-200 autobusë për të funksionuar transporti publik.

“Prishtina me diku 350 mijë banorë ka nevojë për 160 deri në 200 autobusë për të funksionuar transporti publik. Deri më tani në pronësi publike kemi pasur 7 autobusë. Mendoj se autobusi i fundit që është blerë nga Komuna e Prishtinës është blerë në vitin 1989, tash mundeni ta merrni me mend diku 27 vjet nuk është blerë asnjë autobus, ndërsa ato që janë të linjave private kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë autobusë të vjetër, ndoshta me i riu që është diku 10 vjet”, theksoi Ahmeti.