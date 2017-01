‘Bank of China’ hap degën rajonale në Beograd

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

‘Bank of China’ ka hapur degën e saj rajonale në Beograd dhe kryeqyteti i Serbisë bëhet i pari vend ballkanik që strehon bankën e pestë më të madhe në botë për nga totali i aseteve. Në ceremoninë e inaugurimit ka qenë i pranishëm edhe presidenti i serb Tomislav Nikolic, kryetari i parlamentit, ministra të kabinetit qeveritar, si dhe ambasadori i Kinës në Beograd.

Dega ballkanike e ‘Bank of China’ do të shërbejë për të koordinuuar aktivitetet në të gjithë rajonin, pra në Bullgari, Rumani, Hungari, Kroaci, Slloveni, Bosnje Hercegovinë, Mali i Zi dhe Shqipëri. Banka do të ofrojë shërbime në sektorin e investimeve, tregtisë, turizmit, etj.

Ky zhvillim i rëndësishëm vjen pas vizitës së rëndësishme të Presidentit kinez në muajin qershor të vitit të kaluar në Beograd, si dhe pas takimit të pak ditëve më parë në Davos të Zvicrës, mes Alaxander Vuçiq dhe Xi Jinping. Hapja e degës ballkanike të bankës kineze shihet me mjaft rëndësi për rajonin, e jo vetëm.

Nga ana tjetër, Serbia po konfirmon edhe njëherë rolin e rëndësishëm në bashkëpunimin mes Kinës dhe vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Në kuadër të këtij bashkëpunimi janë zhvilluar disa forume, ku vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë janë përfaqësuar në nivelet më të larta. Kina është e interesuar veçanërisht në projektet infrastrukturore në rajon. Sa i përket bashkëpunimit me Serbinë, prej 1 janarit të këtij viti, ka hyrë në fuqi sistemi i liberalizimit të vizave mes dy vendeve.