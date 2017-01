Bankat më optimiste, rrisin kreditimin afatmesëm dhe afatgjatë

4 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Sistemi bankar po rrit kreditimin afatmesëm dhe afatgjatë. Të dhënat e vitit 2016 tregojnë një ndryshim të rëndësishëm në kursin e kreditimit të ekonomisë. Huatë afatshkurtra, me maturim deri në një vit janë pakësuar, ndërsa bankat po kreditojnë më shumë në afate më të gjata maturimi.

Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, shuma totale e kredisë afatshkurtër në nëntor të vitit të kaluar zbriti në 187.5 miliardë lekë, nga 194 miliardë lekë që kishte qenë në fillim të vitit.

Ndërkohë, kreditë afatmesme, me maturim deri në pesë vjet, janë rritur në 91 miliardë lekë, kundrejt 86 miliardë lekëve në fillim të vitit kalendarik. E njëjta gjë ka ndodhur me kreditë afatgjata, me maturim më të gjatë se pesë vjet, që në nëntor 2016 arritën në 270 miliardë lekë, nga 264 miliardë lekë që ishin në fillim të janarit.

Rritja e kreditimit afatmesëm dhe afatgjatë është në vetvete një sinjal pozitiv, sepse dëshmon që bankat janë të gatshme të marrin përsipër më shumë rrezik në horizonte gjata kohore.

Në mënyrë më specifike, rritja e maturitetit mesatar të portofolit lidhet edhe me zhvillimet sektoriale të huadhënies. Rënia e kreditimit të biznesit ka rezultuar në më pak kredi afatshkurtra, në formë overdrafti apo kapitali qarkullues.

Ndërkohë, ecuria e më pozitive e kreditimit të individëve, që është rritur me gati 10% me bazë vjetore, është reflektuar edhe te afatet e maturimit të kredisë. Përgjithësisht, te individët, produktet afatshkurtra, si overdraftet apo kartat e kreditit kanë një peshë më të vogël.

Volumet më të larta vijnë nga kreditë e mirëfillta me maturim mbi një vit, qofshin ato konsumatore apo hipotekare. Rritja e këtyre produkteve të kredisë për individë po bën që pesha e kredisë afatmesme dhe afatgjatë në portofolin total të sistemit bankar të rritet.