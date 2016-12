BERZH jep 24 milionë euro për sigurimin e depozitave

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka vënë në dispozicion të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Kosovës (FSDK) një linjë të hapur kreditore në vlerë prej 24 milionë euro.

Në njoftimin e dërguar thuhet se FSDK është institucion i pavarur publik që ka për qëllim mbrojtjen e depozituesve të vegjël nga humbjet financiare në rast të dështimit të bankave. Linja kreditore është garantuar plotësisht nga Republika e Kosovës.

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, pas këtij lajmi bëri të ditur se “Ministria e Financave ka mbështetur fondin për sigurimin e depozitave të Kosovës që nga themelimi i këtij fondi, duke kontribuar kështu në stabilitetin e sektorit financiar në Kosovë. Marrëveshja për linjën e dytë kreditore prej 24 milionë euro me BERZH, do të përmirësojë qëndrueshmërinë financiare të FSDK dhe do të ndikojë në rritjen e kufirit të mbulesës së depozitave të siguruara për qytetarët e Kosovës. Për këtë arsye, ne si Qeveri do të vazhdojmë të mbështesim fuqizimin e mëtutjeshëm të sistemit financiar në Kosovë”.

Nga ana tjetër Udhëheqësja e BERZH-it në Kosovë, Elena Petrovska, tha se “Ky është një transaksion i rëndësishëm për ne sepse i lejon BERZH që të vazhdojë mbështetjen e FSDK në arritjen e objektivave të këtij institucioni për mbrojtjen e depozituesve të vegjël, si dhe të mbështes Qeverinë dhe Bankën Qendrore të Kosovës në arritjen e objektivave të tyre për krijimin e një sistemi financiar të shëndoshë, qëndrueshëm, efikas, stabil dhe të bazuar në ekonominë e tregut”.

Ndërsa, Drejtoresha Menaxhuese në FSDK, Violeta Arifi Krasniqi, shtoi se linja e dytë kreditore me BERZH i ka mundësuar FSDK që të mbërrijë përmbushjen e rekomandimeve nga Asociacioni Ndërkombëtar i Siguruesve të Depozitave (IADI).

FSDK është krijuar në vitin 2011 për menaxhimin e sistemit të sigurimit të depozitave në Kosovë. Mandati kryesor i këtij institucioni është kompensimi i depozituesve të siguruar në rast të dështimit të bankave dhe mbështeta e Bankës Qendrore në ruajtjen e stabilitetit financiar përmes rritjes së besimit të depozituesve në sektorin bankar. FSDK siguron depozitat e personave fizik dhe juridik deri në kufirin maksimal prej 4,000 euro (që do të rritet në 5,000 euro nga 1 Janari 2018).

Deri më tani BERZH ka investuar më shumë se 220 milionë euro përmes 51 projekteve në Kosovë.