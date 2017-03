Bien çmimet e importit në Shqipëri

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Çmimet e importit në tremujorin e katërt të vitit që lamë pas, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015 ranë 0.1 për qind, por ato ishin 0.6 për qind më të larta krahasuar me tremujorin paraardhës.

Sipas raportit të Institutit të Statistikave (INSTAT), Indeksi i Çmimeve të Importit u ul me 0.1 për qind në krahasim me tremujorin e katërt 2015 dhe u rrit me 0.6 për qind në krahasim me tremujorin e tretë 2016.

Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2015, Indeksi i Çmimeve të Importit në industrinë nxjerrëse ka shënuar ulje me 3.4 për qind, ndërsa në industrinë përpunuese, ka shënuar rritje me 0.2 për qind.

Në tremujorin e katërt 2016 ndryshimi tremujor i indeksit është 0.1 për qind. Çmimet e Importit në industrinë nxjerrëse shënuan ulje me 0.1 për qind krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Në këtë seksion vlen të përmendet ulja e çmimeve të importit të produkteve në aktivitetin nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve me 0.5 për qind.

Ndërsa çmimet e importit në industrinë përpunuese shënuan rritje me 0.5 për qind, krahasuar me tremujorin e tretë 2016, ku ndikimin me të madh e shënuan aktivitetet metalurgjia me 3.5 për qind dhe shtypshkrimi dhe rigrupimi i medieve të regjistruara me 2.9 për qind.