Biznesi kërkon më shumë nga Pakoja e re Fiskale 2.0

Ministria e Financave së bashku me Odën Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe përfaqësues të bizneseve dje mbajtën prezantimin rreth Pakos së re Fiskale 2.0.

Qeveria në dhjetorin e vitit 2016 ka aprovuar masat e reja të kësaj pakoje, ndërsa brenda muajit janar-shkurt të vitit 2017 janë duke u bërë konsultime shtesë me bizneset lidhur me këto risitë që do të ketë kjo pako.

Ministria e Financave në Qeveri ka prezantuar këto masa: Zgjerimi i listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë, për lirim nga tatimi doganor; Heqja e normës së akcizës në mazut; Ndryshim/plotësimi i listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0 përqind apo normës së reduktuar 8 përqind të TVSH-së; Udhëzimi Administrativ për Pushimet Tatimore; Nxjerrja e akteve të nevojshme legjislative për kushtet e veçanta të evidentimit, kontrollit dhe shënjimit të miellit i cili vendoset në qarkullim të lirë në tregun e Republikës së Kosovës; Nxjerrja e akteve të nevojshme legjislative për kushtet e caktuara nën të cilat pranohen (njihen) humbjet nga prishja, avullimi apo humbja e peshës së naftës dhe produkteve të saj; si dhe Krijimi i kodeve të reja doganore për disa produkte, sipas praktikave të BE-së.

Dje në kuadër të debatit që po zhvillohej ndër të tjera para të pranishmëve mora fjalën dhe ngrita si temë diskutimi që gjatë Pakos së re Fiskale të paraqiten në mënyrë më specifike disa çështje me të cilat bizneset çdo ditë ballafaqohen.

– Zgjerimi i listës së produkteve të lëndës nga taksat doganore dhe TVSH të parashihen edhe lënda e parë indirekte që përdoret gjatë procesit të prodhimit dhe jo vetëm lënda e parë direkte, sepse është shumë e padrejtë që një produkt indirekt siç është amballazha gjatë procesit të prodhimit të mos lirohet nga TVSH kur produktet shiten si produkte finale të amalazhuara dhe nuk mund të shiten si produkte refuz ishte çështja e parë.

– Përveç mazutit, akciza të lirohet edhe për produktet tjera djegëse në prodhim siç është gazi.

– Të bëhet një listë se cilat produkte duhet të shiten me normen e reduktuar në 8 për qind dhe jo të kopjohen kodet tarifore sipas TARIK, sepse në Udhëzimin Administrativ aktual për TVSH ka mbi 30 produkte me emërtim vetëm ‘të tjera’ dhe është jo e kjartë se cilat produkte bëjnë pjesë ne këtë kategori ‘të tjera’.

– Në Udhëzimin e ri Administrativ për Të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Të Ardhurat Personale (TAP) të parashihet edhe lirimi nga ndëshkimi për mosplanfikim të tremujorit (TM), sepse është ngarkesë shumë e madhe për biznesin i cili në ghashtë muajt e parë që s’ka qarkullim të detyrohet të paguaj tatim për t`’i ikur ndëshkimeve prej 25 për qind kur plotësohet deklarata vjetore.

– Urgjentisht të bëhet një Udhëzim Adminsitrativ që lejon humbjet gjatë procesit të prodhimit, apo humbjet në peshë, firot apo kallot gjatë aktivitetit të biznesit. Kjo është një kosto mjaft e madhe që bizneset janë duke u ngarkuar me tatim edhe për humbjet në peshë, humbje gjatë prodhimit, etj.

– Kodet doganore të speficikohen dhe të bëhet ndarje më e madhe e produkteve dhe nënprodukteve dhe mos të krijohet konfuzitet gjatë trajtimit të produkteve se në cilat kode doganore bëjnë pjesë.

Kërkesat e adresuara u mirëpriten nga Ministri i Financave, Drejtori i ATK-së dhe U.D. i Doganave, të cilat u cilësuan si kërkesa të bazuara në fakte dhe do të merren parasyshë gjatë përpilimit të pakos së re fiskale.

Autor: Kushtrim Ajvazi