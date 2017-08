Borja e Kukësit pas 70 vjetësh lidhet me Kosovën

4 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Fshatarët e Borjes së Kukësit, pas rreth 70 vjet izolimi, do të kenë mundësi të lidhen me Kosovën, konkretisht fshatin Glloboçicë, kjo pas ndërtimit të rrugës 3.9 kilometra të gjatë që lidh këto fshatra.

Rruga nga fshati Borje deri në kufi, me gjatësi 2.5 kilometra, financohet nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar (FZHSH) me një vlerë rreth 470 mijë euro, ndërsa segmenti tjetër me gjatësi 1.4 kilometra financohet nga qeveria e Kosovës dhe kap shifrën 200 mijë euro.

Rruga do të jetë e pajisur me elemente të sigurisë rrugore, mbrojtëse anësore metalike dhe sinjalistikën e nevojshme vertikale dhe horizontale.

Punimet parashikohet të përfundojnë në shkurt të vitit 2018. /Koha.net