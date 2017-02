BQK ndau çmimin për gazetarët e ekonomisë për temat më të mira nga fusha e sistemit financiar

6 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka shpërblyer gazetarët të cilët raportojnë për sektorin e ekonomisë. Kjo është hera e parë që BQK ka organizuar ndarjen e çmimeve për temën më të mirë në gazetari nga fusha e ekonomisë – sistemit financiar. Në mesin e katër mediave të shpërblyera është edhe Albert Spahiu nga Gazeta Ekonomia.



Në konkursin e shpallur nga Banka Qendrore e Kosovës, me titull ‘Çmimi i BQK-së për storien më të mirë në gazetari nga fusha e ekonomisë – sistemit financiar’ janë shpërblyer, Albert Spahiu nga Gazeta Ekonomia me temën ‘Sektori bankar fitim vetëm nga kreditë’, Lulzim Ahmeti nga Telegrafi me temën ‘Milionat që vijnë në Kosovë nga Afganistani’, Rrahman Ramaj nga BIRN me temën ‘Pakoja fiskale dështoi të ulë çmimet për qytetarët’ dhe Faton Salihu nga RTK me temën ‘Rritja ekonomike e Kosovës’.

Në një ceremoni rasti të organizuar në ambientet e BQK-së, Guvernatori Bedri Hamza duke i’u drejtuar studiuesve të rijnë dhe përfaqësuesve fitues të çmimeve nga komuniteti i mediave, ai potencoi se BQK-ja tanimë e ka bërë traditë ndarjen e çmimeve për ekonomistët e rinj, aktivitet ky që ka për qëllim nxitjen e aktivitetit hulumtues në fushën e ekonomisë në mesin e hulumtuesve të rinj.

Me tej ai ka theksuar se shtimi i punimeve të dorëzuara në vazhdimësi ka ngritur cilësinë e punimeve të dorëzuara nga kandidatët për këtë çmim, dhe është një garancë inkurajuese për kandidatet që të vazhdojnë të jenë pjesë e garave të tilla dhe të jenë pjesë e konkurrencës për këtë çmim.

Po ashtu, Guvernatori Hamza ka falënderuar edhe përfaqësuesit e masmedias që janë shpërblyera për temat e tyre duke u premtuar se çmimet nga kjo fushë do të jenë tashmë tradicionale që do të ndahen për temat konkurruese më të mira në sferën financiare duke ofruar bashkëpunimin e ndërsjellë në sferën e informimit të drejtë për zhvillimet në sektorin financiar – bankar në përgjithësi.

Po ashtu BQK ka ndarë edhe tre çmime për Ekonomistët e Rinj, ku fitues janë shpallur Auerela Deshishku – vendi i parë me punimin ‘Nonperforming Loans: An analysis of the indicators of the deteriorating asset quality in South Eastern Europe’, vendi i dytë për Halim Mahmutin me punimin ‘Morali Fiskal nga perspektiva e NVM-ve në Kosovë’ dhe vendi i tretë për Arian Krasniqi me punimin ‘Krijimi i Përparësisë Konkurruese të Firmës nëpërmjet Aplikimit të Strategjisë së Diferencimit (Rast Studimi: Sektori Bankar)’. /Gazeta Ekonomia