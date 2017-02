BREXIT i vështirë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Një debat i mundshëm mbi paratë mund ‘hedhë në erë’ bisedimet para se ato të fillojnë.

Rreziku i një debati të mundshëm është shumë më i rëndësishëm se sa mund të mendohet.

Këto janë kohëra shpresëdhënëse për 52 për qind të votuesve britanikë, të cilët verën e kaluar zgjodhën të dilnin jashtë Bashkimit Evropian. Javën e kaluar, Dhoma e Komunëve votoi për miratimin e procesit të daljes nga BREXIT.

Kryeministrja Theresa May pritet që të aktivizojë muajin e ardhshëm, nenin 50 të Traktatit të BE-së, sipas të cilit Britania do të jetë e lirë pas dy vitesh.

Por situata në popull nuk duket të jetë shumë entuziaste, sepse shumë pak njerëz e kanë kuptuar një veprim të tillë. Pika e parë në rendin e ditës në Bruksel, ku termat e ‘divorcit’ duhet të lihen jashtë, do të jetë një kërkesë e lartë për para. Për ata britanikë që votuan pro-BREXIT, me shpresën se një veprim i tillë do t’i kursente 350 milionë paund (440 milionë dollarë) në javë, kjo gjë i tronditi shumë.

Vlera në projektligj e vënë në diskutim është shumë e lartë – në Bruksel flitet për një shumë rreth 60 miliardë dollarë (64 miliardë dollarë), e mjaftueshme për të organizuar Lojërat Olimpike për pesë vjet me radhë – dhe pikërisht përllogaritje të tilla ishin shkaku i diskutimeve të shumta. Deri tani, debati mbi Brexit është përqendruar mbi çështje më të rëndësishme, si e ardhmja e marrëdhënies tregtare njëvjeçare (600 miliardë dollarëshe) midis Britanisë dhe BE-së.

Detyrimet e Britanisë përfshijnë edhe kontributet në skemën e pensioneve të BE-së, sektor ky krejtësisht i pafinancuar.

Çështja më e rëndësishme, e cila është sfidë edhe për vetë Britaninë është përfshirja në projektet e ardhshme (shumë miliarda dollarëshe) ndaj të cilave BE-ja është angazhuar, por ende nuk ka dalë me një buxhet të caktuar. Këto detyrime, si dhe shumë të tjera më të vogla, e çojnë faturën e Britanisë nga 25 në 73 miliardë dollarë.

Pra, çështjet mbi të cilat mund të debatohet janë të shumta. Por vetëm ideja se akuza mund të jetë diçka e negociueshme, irriton një pjesë të madhe të eurokratëve. Negociatorët e Komisionit Evropian këmbëngulin se marrëveshja e divorcit duhet të nënshkruhet para se të lindin mosmarrëveshjet.

Britania do të preferonte që paralelisht me bisedimet për çështje të ndryshme të llogariste edhe faturën që i detyrohet BE-së, në mënyrë të tillë që vlera e parave që do të përfitojë, të jetë më e lartë.

Djalosh, kjo nuk është ajo që porosita

Arritja e një marrëveshjeje është në të mirën e të gjithëve. Nëse bisedimet dështojnë dhe Britania largohet pa paguar, BE-ja do të mbetet me një të çarë të madhe në planet e shpenzimeve.

Kontribuuesit neto nga Gjermania dhe Franca, do të përballen me pagesa më të larta dhe përfituesit neto do të hasin shkurtime në përfitimet e tyre.

Për britanikët, kënaqësia e të ikurit pa paguar do të zhduket shumë shpejt me prishjen e marrëdhënieve ndërmjet Britanisë dhe BE-së, gjë kjo që do të çojë në shkatërrimin e marrëveshjes së tregtisë; shkëputje nga gjithçka, që nga kërkimet inteligjente e deri tek ato shkencore.

Ky rezultat sigurisht do të jetë i keq për BE-në, por edhe më i keq do të jetë për Britaninë. Dhe pikërisht një mungesë e tillë mirëbalancimi do të jetë edhe pika më e fortë e marrëveshjes së nenit 50. Kjo sugjeron se britanikët duhet të bëjnë kompromise edhe më të mëdha. Gjatë këtyre dy viteve, May nuk duhet të merret vetëm me diskutimet në lidhje me përfitimet e miliarda dollarëve, kur është balancimi i tregut ai që ka më shumë rëndësi në këto momente. I vetmi lëshim i BE-së është rënia dakord e zhvillimit të bisedimeve post-BREXIT paralelisht me debatin në lidhje me paratë. Përqendrimi vetëm në një aspekt do të rrisë rrezikun për humbje të krijimit të marrëveshjeve tregtare, të cilat do të jenë në dëm të të dyja palëve. Por kjo gjë kërcënohet sidomos nga ekstremistët në Londër dhe Bruksel të cilët do të bëjnë të pamundurën për të mos e lejuar këtë kompromis.

Disa anëtarë në Komisionin Evropian janë shumë të etur për të trilluar një përrallë paralajmëruese të daljes së Britanisë nga BE-ja. Ata e mbivlerësojnë aftësinë e May për të negociuar një marrëveshje sa më të mirë. Populli britanik është i papërgatitur për të marrë përsipër pagesat e kësaj daljeje, të cilat nuk janë të përmendura në diskutimet e qeverisë.

Shtypi pro-BREXIT vazhdon të jetë ende nën euforinë e fitores së verës së kaluar, i përqendruar kryesisht në totalin e madh por edhe në detajet e vogla (p.sh.: pensioni mesatar i një Eurokrati është sa dyfishi i të ardhurave mesatare të një familjeje britanike).

Një grup i vogël anëtarësh të Parlamentit duan që ky BREXIT të jetë jo vetëm i ashpër, por shkatërrues. Pjesa mbështetëse e ekipit të May në Parlament përbëhet nga vetëm 16 anëtarë. Për secilën palë situata do të përkeqësohej nëse bisedimet për miratimin e nenit 50 do të hidheshin poshtë. Megjithatë hendeku i krijuar në pritje të mbylljes së bisedimeve ndërmjet BE-së dhe Britanisë, si dhe mungesa e kohës nënkupton se një veprim i tillë i ndërsjellë do të ketë pasoja tek të dyja palët. /Monitor