‘Canada Papers’ parajsa më e re fiskale

Kanadaja po shndërrohet në një parajsë fiskale mjaft popullore për elitën globale, të cilët krijojnë kompani bërthamë me drejtues kukulla për të shmangur taksat.

Këto janë zbulimet e investigimit të përbashkët ‘Toronto Star’ me ‘CBC Radio Canada’.

“Kanadaja është një vend perfekt për të krijuar struktura për të minimizuar taksat si interesat, dividentët, fitimet kapitale, të ardhurat nga pensioni dhe qeraja”, shkruhet në një memo të 2010 nga Mossack Fonseca, firma ligjore pas ‘Panama Papers’.

Quhet ‘Pastrim me Dëborë’ (Snow Washing), përdorimi i reputacionit të kujdesshëm të Kanadasë dhe ekonomisë solide për të bërë çdo transaksion të mos ngrejë dyshime.

Ndërsa qeveria kanadeze e ka thjeshtëzuar punën për kriminelët dhe evazorët të transferojnë para, pasi ka nënshkruam marrëveshje taksash me 115 shtete.

Një arsye tjetër kyçe është se sistemi kanadez për regjistrimin e korporatave, është i përfshirë në të njëjtën frymë sekreti ku gjenden edhe parajsat e tjera fiskale si ishujt British Virgin, Bahamas, edhe Panamaja.

Pronarët e kompanive që nuk duan të identifikohen në regjistrat kanadezë, mjafton të paguajnë një avokat ose dikë tjetër që të rezultojë në dosjet publike. Sipas firmës ligjore, një vendim i 2007-së i Gjykatës Federale të Apelit qartësisht përjashtonte jo-rezidentët nga pagimi i taksave.

Por, ‘Mossack Fonseca’ nuk janë të vetmit që e kishin pikatur Kanadanë. Vendi është i shenjuar nga dhjetëra korporata të tjera ndërkombëtare si mundësi për të fshehur pasurinë.

“Tashmë partneritetet e limituar (një strukturë korporate ku nuk paraqiten taksat, përveç partnerëve që janë rezidentë), po shndërrohen në kompanitë e reja Cayman ose BVI”, thotë Mark Morris, një këshilltar taksash i pavarur i bazuar në Zyrih, i cili është i fokusuar në marrëveshjet ndërkombëtare të taksave.

“Nëse ti ke këtë prezencë në Kanada, bankat ose institucionet e tjera në vendet e tjera do ta konsiderojnë dhe hamendësojnë se është OK, i pastër si dëbora”, thotë avokati i taksave nga Toronto Jonathan Garbutt.

“Është e pamundur për qeverinë të kontrollojë të gjithë informacionin e çdo kompanie në Kanada… Është pak me rrezik, por do të përpiqemi të ofrojmë shërbimin”, shkruhet në dokumentat e Mossac Fonsecas, të cilat menjëherë më pas ofruan të regjistronin një kompani në Kanada për vetëm 2 mijë dollarë.

“Këto rregulla që të ndihmojnë të turbullosh prejardhjen e parave, ndihmojnë në lehtësimin e pastrimit të parave në një shkallë globale”, thotë Peter Dent, këshilltar ligjor dhe ish-zyrtar i Transparency International Canada.

Ministri i Financave Bill Morneau thotë se qeveria e sheh këtë çështje me shumë rëndësi dhe ss po merr masat për të bërë më transparent sistemin e regjistrimit të korporatave.

“Ne si qeveri dhe unë përsonalisht, jemi të angazhuar që të sigurojmë që nuk po krijojmë një parajsë fiskale për askënd dhe se të gjitha kompanitë dhe individët të paguajnë taksat që i takojnë”, thotë Morneau.

Në disa raste, paratë e huaja kalojnë në një sistem kompleks edhe përfitojnë duke mos paguar ose duke paguar shumë pak taksa. Në raste të tjera paratë përfundojnë në pasuri të patundshme në tregjet e Vankuverit dhe Torontos, duke rritur çmimet e pronave përtej asaj çka mund të përballojnë shumë kanadezë.

Por ajo çka tërheq më tepër është Kodi Penal, i cili është shumë i butë.

“Nëse pastron para në Kanada dhe kapesh, kompania private që investigon krimin financiar, të heq anëtarësinë e klubit të golfit. Askush nuk përfundon në burg në Kanada, as edhe për krimet financiare më të mëdha”, thotë Chris Mather, ish oficer policie.

“Për vepra që do të dënoheshe me 20 vjet në SHBA, në Kanada mund të marrësh thjesht në gjobë. Edhe nëse përfundon në burg, përsëri Kanadaja është vendi i duhur, më besoni”, shton Mather. /The Star