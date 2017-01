‘Canada Papers’: Si kompania ‘Quebec Inc.’ fsheh miliona dollarë nga tatimet?

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Në gjirin e një lagjie të mbushur me shtëpi buzë ujit në periferi të Montrealit, një shtëpi me tulla me ngjyrë të zbehtë qëndron bosh, kutia e saj e postës është e tejmbushur me fatura.

Duke parë nga dritarja, një nxehmëse jo e futur në prizë është braktisur në mes të dhomës kryesore. Gjethet nuk janë pastruar, ndërsa dallgët përplasen pas një bordure prej çimentoje.

Kjo shtëpi është një nga gjurmët e pakta që ka lënë një kompani nga Quebec, në qendër të një skemë evazimi taksash që përdori Kanadanë për të fshehur të paktën 3.1 milionë dollarë amerikanë nga tre qeveri të Amerikës së Jugut.

Kjo është adresa në letra e drejtorit të vetëm të korporatës ‘9203-9619 Quebec Inc.’.

Por korrespondeca të gjetura në Panama Papers, tregojnë se ky person ishte një njeri i thjeshtë që paguhej 200 dollarë në muaj për të mbajtur jashtë dokumentave pronarët e vërtetë.

Investigimi i përbashkët ‘The Star’ dhe ‘CBC/Radio-Canada’ tregon se si ‘9203-9619 Quebec Inc.’, ishte thjesht një mjet i përdorur nga avokatët peruianë për të shmangur taksat.

Gjithcka nis me Mauricio Munoz-Najar, ish zyrtar i lartë taksash nën regjimin e Fujimorit, por që u largua nga detyra dhe u dënua për korrupsion pasi diktatori ra në vitin 2000.

Munoz-Najar, pasi bëri një marrëveshje për t’i shpëtuar burgut, u bë këshilltar taksash. Së bashku me vëllezërit e tij ata krijuan një firmë që këshillonte peruvianët e pasur dhe korporatat ndërkombëtare se si të minimizonin taksat.

Në 2010, Munoz-Najar bleu ‘Quebec Inc.’ përmes firmës ‘Mossack Fonseca.

Kompania në të vërtetë nuk bënte asnjë biznes në Kanada, por firma ligjore sajoi dokumenta që tregonin sikur para po vërshonin në Kanada nga Peruja, Ekuadori dhe Kili.

Marrëveshjet ndërkombëtare për taksat që ka Kanadaja, i lejonte këto kompani të mos paguanin taksa në Amerikë të Jugut, me idenë se ato do të paguheshin në Kanada.

Por, ‘9203-9619 Quebec Inc.’ luajti me të dyja palët, duke i thënë çdo shteti se taksat po paguheshin në shtetin tjetër.

Shteti kanadez nuk mund ta dinte kush ishin pronarët e vërtetë të kompanisë, pasi pronësia e vërtetë kalonte përmes një zinxhiri të gjatë ndërmjetësish. Gjithçka ata dinin ishte se dokumentacionin e kishte plotësuar Claude Pellerin, një avokat që funksiononte si agjent lokal i ‘Mossack Fonseca’-së në Kanada.

“Sa herë hap një kompani këtu, i këshilloj klientët që të deklarojnë fitimet nëpër botë dhe se kompania këtu ka detyrime fiskale në Quebec dhe Kanada – tha Pellerin – Më pas se kush e drejton kompaninë dhe si, unë s’mund të jem përgjegjës për të”.

Mënyra më flagrante se si funksiononte skema, quhej ‘Operacioni Kanada’ në korrespondencën e brendshme të ‘Mossack Fonseca’-së.

Ideja ishte të krijoje një sërë transaksionesh jo të vërteta, ku dega e kompanisë peruviane, të kalonte para pa paguar asnjë taksë në kompaninë mëmë. Duke krijuar një tufë me letra ndërkombëtare, dukej sikur paratë shkonin fillimisht në Kili para se të përfundonin në Quebec.

Një kompani shpimi nafte ‘AK Drilling Peru’ i kërkoi firmës ligjore të bënte ‘të ligjshme’ një transfertë prej 700 mijë dollarësh drejt kompanisë mëmë ‘AK Drilling Panama’. Për këtë ‘Mossack Fonseca’, krijoi një kompani false, që do të kontraktohej nga kompania e parë për disa shërbime me vlerën prej 700 mijë dollarësh.

Madje kësaj kompanie i krijuan dhe një faqe online sëbashku me korrespondencë e-maili mes tyre. Më pas kjo kompani fantazmë i transferoi në letra 670 mijë dollarë ‘Quebec Inc’, ndërsa në të vërtetë ato përfunduan në një nënkompani të firmës ligjore.

Pasi mbajti fitimet prej 54 mijë dollarësh dhe pasi pagoi para të tjera për letrat false, ‘Mossack Fonseca’ kaloi 637 mijë dollarë tek ‘AK Drilling Panama’ në një llogari bankare zvicerane.

Në qershor të 2011-së, avokati që operonte ‘Quebec Inc.’ i shkruan ‘Mossack Fonseca’-së se nuk mund ta vazhdonte më kompaninë.

“Pa asnjë dyshim, nëse do të më ishte thënë se do të ishte vetëm një kompani letër, nuk do ta kisha hapur kurrë”, thotë avokati i ‘Quebec Inc.’. /The Star