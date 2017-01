Çfarë ndodhi në ‘Davos 2017’?

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Me mbi 400 sesione të zhvilluara, duke mbuluar gjithçka nga populizmi në rritje tek gjendja e ekonomisë globale, shumë gjëra ndodhën në Davos.

Këto ishin zhvillimet më të rëndësishme të samitit.

Një rol i ri prej lideri për Kinën

Lajm ishte edhe vetë ardhja e Xi Jinping në samit, por atij iu bashkua delegacioni më gjigand që Kina kishte dërguar ndonjëherë.

Në fjalimin e tij, Jinping doli si një mbrojtës i globalizimit, i cili ende ka fuqi për të ndryshuar jetët e njerëzve për mirë, ndonëse në Perëndim po has disa probleme. Ky mesazh u përsërit edhe nga ndërmarrësi shumë i suksesshëm Jack Ma, aksioner kryesor i grupit Alibaba.

“Nuk e ka fajin globalizimi për problemet e Amerikës, por mënyra se si procesi u manaxhua. Në vend që ta përdorej pasuria për të ndihmuar të gjithë amerikanët, ajo u shpenzua pa hesap”, tha Ma.

Lamtumirë SHBA

Ose të paktën lamtumirë SHBA-së që kemi njohur tetë vitet e fundit. Ka ende shumë paqartësi se çfarë do të sjellë qeverisja Trump, paqartësi që ish-Zëvendëspresidenti Biden përforcoi.

Ndërsa përgjegjësi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun i Shtëpisë së Bardhë, Anthony Scaramucci, tha që e kemi keqkuptuar Trumpin.

“Ai nuk do luftë tregtare me Kinën. Ai nuk do të shohë fundin e BE-së. Ai nuk do të përfshihet në konflikte. Ai nuk dëshiron të shkrijë NATO-në. Ai nuk do t’i japë fund globalizimit”, Scaramucci.

Drejt ku po shkon Evropa?

Kryeministrja britanike Theresa May, erdhi në Davos për të shpalosur planet e saj për BTEXIT, por siguroi që Britania e Madhe ishte ende e hapur për marrëdhënie tregtare. Kjo gjë duket se nuk i bindi liderët ekonomikë, të cilat deklaruan në intervista për gazetarët që kanë ndërmend të shkurtojnë zyrat e tyre në Londër. Gjermania nga ana tjetër sëbashku me vendet e tjera të BE-së u morën më tepër me mbrojtjen ndaj kritikave, ndërsa paqartësitë për të ardhmen vazhdojnë.

Një rend i ri botëror

Ekstrakti i gjithë takimit ishte se po jetojmë në një botë me lëvizje gjeopolitike, të cilat nuk janë parë që prej Luftës së Ftohtë, nga një botë njëpolare me një superfuqi, drejt një bote multipolare.

“Këto fuqi të mëdha duhet ose të bashkëpunojnë, ose do të rrisin fërkimet dhe konfliktet në tregti, ekonomi dhe financë”, u shpreh ekonomisti Nouriel Roubini.

Si do të duket bota e re?

“Ka 3.6 miliardë njerëz që shpresojnë për të ardhura më të mira, për ushqim nëpër tavolina një ose dy herë në ditë. T’i kthejmë shpinën globalizimit, t’i kthejmë shpinën zhvillimit, do të ishte veprimi i gabuar”, u shpreh Christine Lagarde, drejtoreshë e FMN-së.

Ajo u bëri të qartë të gjithëve se koha për ndryshim është tani.

“Nëse politikëbërësist nuk e kuptojnë këtë gjë tani, nuk e di nëse do e kuptojnë ndonjëherë”, tha Lagarde.