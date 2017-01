2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Keni vendosur të filloni një biznes edhe nëse ju jeni të rinj dhe nuk keni shumë përvojë?

Ka shumë avantazhe të filluarit një biznesi nga mosha 20 deri në 30 vjeç, duke përfshirë fitimet afat-gjata dhe në një nivel më të lartë të energjisë dhe entuziazmit tuaj. Megjithatë, para se të merrni në konsideratë fillimin e një biznesi, ka disa gjëra të rëndësishme që duhet t’i dini në lidhje me fillimin e një biznesi para moshës 30 vjeç.

Nëse keni gjetur një investitor privat ose jeni duke e financuar vetë biznesin tuaj, klientët e parë që ju do të takoni do të bazohen më shumë në eksperiencën tuaj.

Kjo do të jetë pika juaj më e dobët. Ju nuk do të keni mjaftueshëm kaq eksperiencë sa të tjerët në fushën tuaj, dhe investitorët do të mendohen para se t’ju financojnë.

Mos u dekurajoni, në fakt ka zëvendësues për eksperiencë (keni të drejtë). Si fillim, nëse ju vetë nuk keni eksperiencë ju mund të merrni disa të dorës së dytë, duke bashkëpunuar me dikë që i mungon eksperiencës suaj, ose duke punuar së bashku me një me më shumë eksperiencë në mënyrë që të ndajë ekspertizën e tij ose të saj.

Ju gjithashtu mund t’i ofroni investitorëve dëshmi të talentit tuaj e cila kompenson mungesën e eksperiencës. Sapo të gjeni dobësinë tuaj, mundohuni të krijoni eksperiencën që ju “mungon”, pasi eksperienca nuk do të jetë një problem.

Çështja e kreditit

Përpara se të filloni një biznes, financat tuaja personale duhet t’i keni në rregull. Por përpara se ju të filloni të ndërtoni kreditet e biznesit, ju duhet të keni nevojë për kredi personale, dhe kjo është diçka që shumë 20 vjeçar nuk e kanë.

Pa kredi personale, ju do të keni një kohë të vështirë për të bindur investitorët në marrjen e parave të tyre, si dhe për të siguruar një linjë në biznesin e kredisë. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, ju me shumë mundësi nuk do të keni një linjë të qëndrueshme të fitimit gjatë muajve të parë të biznesit tuaj.

Mendoni me kujdes për mënyrën se si do të paguani faturat dhe të mbijetoni gjatë kësaj kohe. Nëse jeni të mbytur në borxhe, dhe nuk keni kursyer aspak, ju keni disa punë për të bërë para se të filloni një biznes.

Rinia favorizon rrezik

Për të investuar në biznes dhe në përgjithësi në jetën tuaj, të rinjtë marrin përsipër rrezikun. Nëse ju bëni një gabim katastrofik, p.sh. si një investim i keq, ju do të keni më shumë kohë për ta ndrequr gabimin gjatë rrjedhës së jetës tuaj. Ju gjithashtu do të keni më pak asete dhe të mos jeni shumë të lidhur siç janë më të vjetërit, e cila do të thotë se jeni më i adaptueshëm dhe më fleksibël dhe mund të strehoni pothuajse çdo sfidë apo surprizë që

vijnë në rrugën tuaj. Si një bonus i shtuar, kur ju jeni të rinj, nëse merrni një rrezik dhe dështoni, do të shihni një efekt anësor natyral të përvojës dhe të entuziazmit tuaj dhe jo një reflektim i karakterit dhe aftësive tuaja.

Pra përfitoni sa jeni të rinj duke rrezikuar më shumë.

Ju keni kohë

Profesionistët e rinj priren të kenë mjaft energji, dhe një pasion që nuk përputhen me biznesmenët e moshuar. Kjo ka shumë anë pozitive pasi çon ndërmarrësit e rinj për të vepruar shpejt e pa menduar, ose duke shpenzuar para në mënyrë që të zgjerojnë biznesin sa më shpejt të jetë e mundur.

Këshilla ime? Ulni shpejtësinë. Duhet të kuptoni se keni të gjithë jetën tuaj përpara, edhe pse kjo është emocionuese për të menduar shkallët që duhet të ngjisni në biznesin tuaj.

Nëse bëheni shumë të etur e të padurueshëm ju do të përfundoni duke kompromentuar shanset tuaja në suksesin afatgjatë.

Me shumë mundësi ky nuk është fundi

Ju gjithashtu mund të ngushëlloheni me faktin se biznesi juaj i pranishëm me shumë mundësi nuk do të jetë fundi i udhëtimit tuaj si sipërmarrës.

Ti e di statistikën që shumica e bizneseve dështojnë, por kur jeni ende të rinj është e vështirë për ta përfunduar mendjen tuaj rreth këtij realiteti.

Nëse e shikoni biznesin tuaj si një gjë të përkohshme, ju do të keni më pak stres për gjërat e vogla dhe do të mund të vendosni me një perspektivë më të mirë dhe të fokusuar drejt për të ardhmen.

Me këto konsiderata në mëndje, ju mund të luani forcën tuaj dhe të kompensoni dobësinë tuaj. Nuk ka kohë perfekte për të filluar një biznes, por duke ditur avantazhet dhe disavantazhet e një kohe specifike, është e nevojshme për të pasur shanset më të mëdha të suksesit tuaj.