Dogana e Kosovës anëtarja e 181 e WCO

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Dogana e Kosovës është anëtarja e më e re e Organizatës Botërore të Doganave (World Customs Organisation – WCO). OBD është organizata e vetme botërore dhe ndër organizatat me te mëdha ne bote, e cila përfaqëson 180 shtete. Kosova sjell numrin në 181.

Përmes pjesëmarrjes në këtë Organizatë, Dogana e Kosovës do te ketë mundësinë per qasje në informata dhe të jetë bashkë-pjesëmarrëse ne operacione ndërkombëtare per luftimin e terrorizmit, shpëlarjes se parëse, tregtisë se jashtëligjshme në përgjithësi. Duke qene anëtare e OBD, Dogana do të kontribuoj në zhvillimin ekonomik te vendit përmes adaptimit automatik te procedurave dhe proceseve të analizuara dhe studiuara nga te gjitha Administratat doganore të WCO.