Dogana konfiskon aparate për lojërat e fatit

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Dogana e Kosovës në vazhdën e aksionit në luftimit informalitetit dhe mbrojtjes së taksës së akcizës, ka ushtruar kontrolle në disa lokale të dyshuara për operim me lojëra të fatit pa licencë, në Prishtinë respektivisht në lagjen Dardania, lokacioni ‘Te Santeja’. Aksioni ka filluar nga ora 20:00 dhe ka qenë i fokusuar në lokalet që janë identifikuar me herët si te dyshuara që operojnë ilegalisht me lojëra të fatit.

“Janë kontrolluar pesë lokale të identifikuara dhe dyshuara për veprimtari të pa licencuar të lojërave të fatit, në këtë rast janë konfiskuar mallra si vijon:

Lokal 1, pa mbishkrim janë gjetur dy aparate për lojëra fati dhe tre shtëpiza për lojëra Keno, Lucky Balls dhe Racing Dogs te pa licencuara.

Lokal 2 pa, mbishkrim pas kontrollit është hasur në tri aparate për lojëra fati të pa licencuara.

Lokal 3, pa mbishkrim ka qene i mbyllur mirëpo është vërejtur se kishte persona ne brendi, është hapur me ndihmën e Policisë dhe janë gjetur dy aparate për lojëra fati dhe 2 shtëpiza për lojëra Keno dhe Racing Dogs.

Lokal 4, pa mbishkrim pas kontrollit janë hasur tri aparate për lojëra fati dhe dy shtëpiza për lojëra Keno dhe Racing Dogs te pa licencuara.

Lokal 5, pa mbishkrim pas kontrollit është hasur në dy shtëpiza për lojëra Racing Dogs dhe Keno te pa licencuara.

Gjithsejtë janë konfiskuar 10 Aparate të pa licencuara dhe 9 shtëpiza për lojëra Keno, Racing Dogs, Lucky Balls në vlerë të përgjithshme prej 15,200 euro”, thuhet në njoftimin e Doganës. /Gazeta Ekonomia