Drogat e lira, përdoruesit e rinj lënë pas përpjekjet e policisë për të frenuar rritjen e kultivimit të drogës në Shqipëri

D., një shofer autobusi, po drejtonte një grup gazetarësh në fshatin malor Shëngjergj, vetëm 40 kilometra larg kryeqytetit shqiptar, Tiranë. D. Para se të bëhej shofer autobusi, ai ishte në burg si tregtar i dënuar droge.

“Tani, kam vendosur të largohem nga këto gjëra”, i tha grupit – “por shumë nga miqtë e mi ende e bëjnë këtë”. Gishti i tij vuri në dukje malet përpara dhe tha se shumica e fshatarëve kanë mbjellë bimët e Kanabisit. Shumica e drogave që ai trafikoi shkuan jashtë vendit. Kjo mund të ndryshojë pasi shija e Shqipërisë për Kanabisin rritet.

Policia në Shqipëri kap më shumë produkte të Kanabisit (Kanabis bimor dhe bimë Kanabisi) se sa çdo droge tjetër. Që nga viti 2012 e këndej, policia ka gjetur dhe shkatërruar gjithnjë e më shumë Kanabis. Në vitin 2015, Policia e Shtetit shqiptar raportoi një numër rekord të konfiskimit të drogës.

Duket sikur ata aq më shumë kapin, aq më shumë përhapet dhe aq më e lirë. Një studim i vitit 2014 tregoi se katër nga çdo 50 të rinj të anketuar kishin përdorur Kanabis dhe dy kanë përdorur Kokainë gjatë muajit të kaluar. Kjo do të thotë që një në 25 të rinj shqiptarë përdorin Kokainën të paktën çdo muaj, një shenjë e varësisë.

Sipas të dhënave të raportuara në Raportin Botëror të Drogës 2015, botuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimet (UNODC), kroatët dhe shqiptarët kanë numrin më të madh të njerëzve që kanë provuar Marihuanën në Ballkanin Perëndimor. Por më shumë shqiptarë kanë provuar Kokainën se çdo qytetar tjetër i Ballkanit. Më shumë shqiptarë sesa çdo qytetar tjetër i Ballkanit kanë provuar drogë.

Dy në 40 shqiptarë kanë provuar Marihuanën të paktën një herë në jetën e tyre dhe një në 40 shqiptarë kanë provuar Kokainën.

Në Maqedoni për çdo të rritur që provoi Kanabisin një herë në jetën e tyre, në Shqipëri janë pesë dhe shtatë në Kroaci. Dhe për çdo person që ka provuar Kokainën në Serbi, tetë janë në Kroaci dhe 25 në Shqipëri. Por përdoruesit e rastësishëm nuk janë shqetësimi i shëndetit publik, por ata që bëhen të varur dhe që përdorin rregullisht, një grup në rritje i njerëzve që kërkojnë trajtim për varësinë e drogës çdo vit në Shqipëri.

Rinia mbetet e ndjeshme ndaj përdorimit të drogës

Sipas anketës së kryer nga Instituti i Shëndetit Publik në Shqipëri, në 50 të rinj, pothuajse gjysma kanë provuar një herë në jetën e tyre drogë – Kanabis ose Kokainë, norma shumë më të larta se gjenerata e prindërve. Marihuana dhe Kokaina mund të jenë problematike edhe nëse i keni provuar ato një herë.

Në lidhje me këtë, vitin e kaluar, në mesin e 50 të rinjve, shtatë kanë përdorur Kanabis dhe pesë kanë përdorur Kokainë. Pothuajse aq njerëz kishin përdorur drogë brenda muajit të fundit.

Kokaina konsiderohet si një drogë e rrezikshme. Kokaina jo vetëm që ndikon në qendrat e kënaqësisë së trurit, por edhe stimulon sisteme të tjera në trup që kontrollojnë mbijetesën, dispononim, oreksin, zgjimin dhe gjumin. Njerëzit që përdorin kokainë përjetojnë energji dramatike dhe zakonisht mendojnë se janë pjesë e kënaqësisë.

Por Marihuana gjithashtu mund të zvogëlojë cilësinë e jetës dhe potencialin e përdoruesve. Hulumtimet kanë treguar se efektet negative të Marihuanës në vëmendjen, kujtesën dhe të mësuarit, ku mund të zgjasin për ditë ose javë pas efekteve akute të drogës, në varësi të historisë së personit me drogën. Rrjedhimisht, dikush që pi duhanin e Marijuanës çdo ditë mund të funksionojë në një nivel intelektual të reduktuar në shumicën ose gjatë gjithë kohës. Dëshmitë e konsiderueshme sugjerojnë se studentët që pinë duhanin e Marihuanës kanë rezultate të dobëta arsimore sesa moshatarët e tyre.

Është e mundur që faktorë të tjerë t’i predispozitojnë njerëzit në përdorim të Marihuanës dhe në rezultate të ndryshme negative të jetës, si braktisja e shkollës.

Studimet kanë sugjeruar gjithashtu lidhje specifike midis përdorimit të Marihuanës dhe pasojat negative në vendin e punës, si rritja e rrezikut për lëndime ose aksidente.

Komplikime të rënda mjekësore mund të ndodhin me përdorimin e Kokainës. Disa nga më të shpeshtat janë efektet kardiovaskulare, duke përfshirë shqetësimet në ritmin e zemrës dhe sulmet në zemër. Efektet neurologjike, duke përfshirë dhimbje koke, konfiskime, goditje dhe koma, dhe komplikime gastrointestinale, duke përfshirë dhimbjen e barkut dhe të përziera.

Shija shqiptare për drogë çdo vit po rritet dhe policia është në gjurmë

Të rriturit në Shqipëri që kanë provuar Kanabis ose Kokainë janë trefishuar nga 2006 në 2014 edhe pse policia po kap gjithnjë e më shumë. Sipas Qendrës Evropiane për Monitorimin e Drogës dhe Varësinë nga Drogat (EMCDDA) Shqipëria konsiderohet një vend që prodhon Kanabis. Për çdo kilogram Marihuanë të kapur nga policia në vitin 2010, 13 kilogramë më shumë u konfiskuan në vitin 2014.

Sasia e Kokainës e sekuestruar nga policia u rrit gjithashtu. Për çdo kilogram Kokainë të ndaluar nga policia në vitin 2010, më shumë se 3 kilogramë u konfiskuan në vitin 2014.

Shqipëria një destinacion i lirë i drogës

Ligji ekonomik i kërkesës dhe ofertës vepron njëjtë edhe në tregjet e zeza. Furnizimi dhe kërkesa rregullojnë çmimin dhe kur ka një furnizim më të madh në treg, çmimet zbresin.

Sipas raportit të fundit të UNODC-së në lidhje me kërkesën dhe furnizimin, në Shqipëri çmimi për një gram Marihuanë në tregun e zi është 5 dollarë, gjysma e çmimit mesatar për vendet e Ballkanit. Në Mal të Zi dhe Serbi, çmimi i një gram Marihuane është pesë herë më i shtrenjtë se në Shqipëri.

Kokaina është gjithashtu më e lirë për të hyrë në Shqipëri sesa vendet më të mëdha. Në Shqipëri për të blerë një gram Kokainë kushton rreth 80 dollarë në krahasim me 100 dollarë që është çmimi mesatar për rajonin. Çmimi i shitjes me pakicë në Shqipëri është rreth gjysma e çmimit si në Kosovë, ku një gram Kokainës (kripa e Kokainës) kushton 163.75 dollarë.

Kërkesa për trajtim është në rritje

V., një biznesmen nga Durrësi, u hospitalizua me një emergjencë në një spital privat në Tiranë për shkak të problemeve me presionin e gjakut. Për shumë vite, ai kishte përdorur Kokainë për të menaxhuar stresin nga biznesi i tij. Tani ai është duke u përballur me problemin e shëndetit dhe varësinë nga droga edhe pse ai thotë se bleu medikamentet më të larta të cilësisë që ai mund të gjente.

Numri i përdoruesve problematikë të drogës (përdoruesit e varur dhe ato që kanë probleme serioze nga përdorimi i drogës) në vend ndryshon nga 4,800 në 8,600 individë.

Në Shqipëri, më shumë se 1,000 njerëz kërkuan trajtim për abuzimin e drogës në vitin 2015. Një në tetë kërkonin ndihmë për herë të parë. Afër tre të katërtat e klientëve janë nga Tirana. Përqindja e atyre që kërkojnë ndihmë për shkak të përdorimit të Kanabisit është rritur gradualisht që nga viti 2006 e këndej, me rreth një të katërtën e hyrjeve të trajtimit të lidhura me Kanabis në vitin 2015.

Për më shumë se 15 vjet, shërbime të specializuara për abuzimin e drogës janë ofruar vetëm nga Shërbimi Klinik i Toksikologjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, ndërsa ende nuk ka struktura publike ambulatore, shërbime ditore ose shërbime komunitare me shtretër për njerëzit duke u përpjekur për t’u pastruar.

Ka dy qendra të tjera jo-fitimprurëse, përkatësisht “Qendra Emanuel”, e cila ofron trajtim rezidencial dhe “Action Plus”, që ofron trajtim zëvendësimi me metadon.

Sa më shumë që ata e kapin, aq më shumë përhapet

Të dhënat nga EMCDDA tregojnë se policia shqiptare është duke kapur më shumë droga se çdo forcë tjetër policore në Ballkan, duke kryesuar në Kanabis dhe Kokainë. Ndërkohë që konfiskimet e Kokainë në rajon ranë, kapjet e Kanabisit ngjalleshin në Shqipëri. Për më tepër, Shqipëria ka nivelin më të lartë të Marihuanës (drogës me llojin e Kanabisit) që është konfiskuar nga policia gjatë viteve. Në vitin 2014, për çdo kilogram Marijuanë të konfiskuar në Bosnje dhe Hercegovinë, në Shqipëri u konfiskuan 310 kilogramë.

Sasia e Kokainës e sekuestruar nga policia shqiptare trefishohet që nga viti 2010, ndërsa kapjet e përgjithshme në rajon kanë rënë gjatë së njëjtës periudhë kohore.

—

Autorët: Albert Spahiu & Ledina Loga

Ky artikull është shkruar në kuadër të trajnimit të Data Journalism Institutite në Tiranë, një bashkëpunim i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës dhe UNDP Shqipëri.

Artikulli origjinal është shkruar në anglisht!