A duhet ta dini pagën e njëri-tjetrit?

Vitet e fundit ka pasur debate të mëdha mbi efiçencën dhe ligjshmërinë e rregullave konfidenciale të pagesës së të punësuarve. Këto rregulla miratohen nga menaxherët dhe sipas tyre, të punësuarit nuk duhet të flasin me të tjerët për pagën e tyre. Rreth një e treta e punëmarrësve amerikanë kanë rregulla të tilla, edhe pse sipas ligjeve federale ato duken të jenë përgjithësisht të jashtëligjshme.

Megjithëse e paligjshme, kjo praktikisht është e zbatueshme. Analizës së pyetjes ‘A duhet të punësuarit të dinë pagat e njëri-tjetrit?’, duhet t’i përgjigjemi në dy këndvështrime. A është e lejueshme ndalimi i saj nga ana ligjore dhe se si është më mirë për vetë të punësuarit dhe biznesin? Unë do të ndalem tek pjesa e dytë e pyetjes. Njohja e pagave të njëri-tjetrit, ka anët pozitive dhe negative.

Një ndër faktorët që sjell transparenca e pagave të punësuarve, mund të jetë një përkeqësim i marrëdhënieve midis tyre. Të punësuarit do të ndjenin inat dhe xhelozi po të merrnin vesh se dikush, me pak a shumë të njëjtën punë, paguhet më mirë se ata. Në të njëjtën linjë, midis të punësuarve do të krijohej pakënaqësi mbi metodën e përcaktimit të pagave. Pra, në përgjithësi, marrëdhëniet e të punësuarve me njëri-tjetrin, por edhe me menaxherët, do të pësonin ftohje. Ndërkohë, në qoftë se të punësuarit duke parë pagat e kolegëve do të vinin re ndonjë padrejtësi, kjo do të bënte që të humbisnin motivimin për të bërë një punë sa më produktive.

Nga ana tjetër, ka disa arsye të forta që më bëjnë të mendoj se për biznesin në tërësi është më mirë që të punësuarit mund të deklarojnë hapur pagat e tyre. Duke ditur arsyet se përse dikush e ka pagën më të lartë, çdo i punësuar shtyhet të përmirësohet. Secili prej tyre, duhet ta ketë të qartë se ata paguhen individualisht, prandaj ndryshimet në pagat e njëri-tjetrit janë normale. Ky është një sistem transparent dhe i strukturuar i nxitjes. Një tjetër faktor i rëndësishëm ka të bëjë me mbrojtjen e grupeve të caktuara të punonjësve. Nëse pagat janë transparente, zvogëlohet mundësia për të pasur diskriminime, sepse kjo do të dukej shumë hapur.