FMN: Grekët, vetëm tre javë kohë për të rënë dakord mbi borxhin

Dështimi i arritjes së kompromisit midis Greqisë dhe BE-së në 20 shkurt do të risjellë përsëri në lojë daljen hakmarrëse të Greqisë nga BE-ja.

Qeveria e Greqisë ka vetëm tri javë kohë për të thyer bllokimin në bisedimet e vështira me kreditorët, në të kundërt rrezikon rishfaqjen e krizës së ripërtërirë të borxheve.

Përballë dilemës për të rënë dakord me masat shtesë shtrënguese apo me organizimin e zgjedhjeve të reja, kryeministri Alexis Tsipras po peshon mundësitë e tij gjatë fundjavës. Frika e një pasigurie të mëtejshme e anëtarit më të dobët të Europës u shtuan duke qenë se FMN-ja parashikoi se borxhi i Greqisë do të jetë shpërthyes deri në 2030-në.

“Është kritike gjetja e një kompromisi”, tha Aristides Hatzis, profesor i Ligjeve dhe Ekonomisë në universitetin e Athinës, duke nënvizuar se zgjedhjet në Evropë vetëm do të përkeqësojnë telashet e Greqisë.

Nëse negociatat nuk përmbyllen deri në datën 20 shkurt, Greqia do të përballet me trazira politike, e cila do të rikthente skenarin e daljes së Greqsisë nga BE-ja, GREXIT.

Në qendër të konfliktit me huadhënësit është aftësia e Athinës për të përmbushur objektivat fiskalë kur të përfundojë programi i fundit i shpëtimit në 2018-ën. Pa legjislacionin për shkurtimin e mëtejshëm të pensioneve dhe pa rritje të taksave, FMN-ja nuk beson se mund të mbajë një suficit primar prej 3.5 për qind.

Koalicionin i Tsipras shënoi dy vjet në detyrë javë e kaluar me liderin e majtë që ka deklaruar se ai nuk është i përgatitur që ta marrë asnjë ‘euro më tepër’ me masa përtej atyre të cilave vendi është angazhuar. Të kërkosh më shumë masa, në një kohë kur shkurtimi i të ardhurave shtetërore ishte më mirë se sa pritej, nuk është vetëm ekstreme por edhe abusrde, tha zyra e kryeministrit Tsipras.