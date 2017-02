FMN: Nuk kemi ndryshuar mendim për borxhin grek

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) refuzoi të komentojë në lidhje me një raport të fundit të mediave, sipas të cilit, institucioni do të kontribuojë me 5 miliardë euro në planin e tretë të shpëtimit të Greqisë. FMN deklaron se pikëpamjet për borxhin grek kanë mbetur të pandryshuara.

Ditën e Premte, e përditshmja gjermane ‘Der Spiegel’ shkruante se partnerët europianë presin që FMN të mjaftohet me vetëm 5 miliardë euro, nga 16 miliardë që shpresohej.

“Ne nuk do të komentojmë mbi spekulime. Pozitat e Fondit janë të njohura tashmë dhe nuk kanë ndryshuar”, deklaroi një zëdhënës i institucionit me bazë në Washington. Por gjithsesi, mbetet ende e paqartë nëse fondi do të përfshihet në planin e tretë të shpëtimit të Greqisë, i firmosur një vit e gjysmë më parë.

Kjo çështje mendohet se do të jetë edhe tema kryesore e diskutimit mes Angela Merkel dhe Christine Lagarde, gjatë takimit të së Mërkurës. Qeveria gjermane vazhdon të këmbëngulë që përfshirja e Fondit Monetar Ndërkombëtar në këtë plan është thelbësore.

Por, nga ana tjetër, palët, sidomos Berlini dhe Fondi, ndahen në këndvështrime krejt të kundërta sa i përket borxhit grek. /ScanTV