FMN: Për vitin 2017 rritja ekonomike në Evropë 3.1 për qind, 3.2 për qind në 2018

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka publikuar projeksionet e ekonomisë globale të përditësuara. Në krahasim me projeksionet e fundit, ato të muajit Tetor, institucioni ka vendosur të mos e rishikojë ecurinë e ekonomisë globale, për shkak të pasigurive që mbretërojnë aktualisht.

Sa i përket tregjeve në zhvillim në Evropë, ku përfshihen: Shqipëria, Bosnje Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Hungaria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Polonia, Serbia dhe Turqia, projeksionet e institucionit flasin për një zgjerim të ekonomisë me 3.1 për qind përgjatë këtij viti dhe me 3.2 për qind vitin e ardhshëm.

Sa i përket vitit që lamë pas, FMN flet për një rritje në 2.9 për qind, nga 3.7 për qind që ishte në vitin 2015.

“Aktiviteti ekonomik projektohet të rifitojë hapin në 2017-në dhe 2018-në, sidomos në tregjet dhe ekonomitë në zhvillim”, citon institucioni në raportin e fundit.

Gjithsesi, vijon institucioni, ka shumë dyshime rreth këtyre projeksioneve, për shkak të pasigurisë që rrethon botën sot, kryesisht falë administratës së re amerikane. Rritja e ekonomisë globale, projektohet në 3.4 për qind për këtë vit dhe 3.6 për qind për vitin e ardhshëm, në nivele të pandryshuara në krahasim me projeksionet e tetorit.

Ndërkohë që Fondi Monetar Ndërkombëtar flet për një rritje të rajonit me 3.1 për qind përgjatë këtij viti, të gjitha projeksionet e tjera, përfshirë edhe vetë ato të FMN-së, tregojnë se, ekonomia shqiptare do të rritet me një hap ndjeshëm më të lartë se rajoni, me të paktën 0.4 pikë përqindje më shumë.