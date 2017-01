GAP publikon dallimet në mes të Projektligjit dhe Ligjit për Buxhetin 2017

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Instituti për Studime të Avancuara – GAP, ka bërë publike dallimet mes Projektligjit dhe Ligjit për Buxhetin e Kosovës për vitin 2017.

Më 22 dhjetor 2016, pak më shumë se një javë para se të skadonin ndarjet fiskale për vitin 2016, Kuvendi i Kosovës shqyrtoi në lexim të parë Projektligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017. Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017 u miratua në dy lexime brenda më pak se 24 orëve.

Në leximin e dytë të Projektbuxhetit janë votuar 60 ndryshime. Nga këto ndryshime, janë shtuar 27.6 milionë euro në tavanet e shpenzimeve të organizatave buxhetore qendrore. Shumica e këtij buxheti, 97 për qind, është marrë nga Ministria e Financave, përkatësisht nga ‘Kontigjenca për investime kapitale nga AKP’.

Institucioni i cili ka përfituar më së shumti nga ndryshimet në Projektbuxhet është Ministria e Infrastrukturës (MI). Buxheti i kësaj ministrie është rritur për 11.5 milionë euro, apo 4 për qind dhe e gjithë rritja e buxhetit është ndarë për shpenzime kapitale. Shumica e kësaj rritje prej 91 për qind apo 10.5 milionë euro është ndarë për infrastrukturë rrugore. Më ndryshimet në Projektbuxhet, MI do të menaxhon 305.6 milionë euro, së bashku me investimet nga klauzola e investimeve, apo 50 për qind të Buxhetit Qendror për investime kapitale të nivelit qendror. Me Projektbuxhet kjo ministri menaxhonte 48 për qind të buxhetit për investime kapitale qendrore.

Pas MI-së, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) është ministria e cila ka përfituar më së shumti nga ndryshimet në buxhet. Buxheti i kësaj ministrie është rritur për 4.5 milionë euro apo 16 për qind. Shumica e rritjes apo 84 për qind shkon për investime kapitale, ndërsa nga kjo rritje 40 për qind, apo 1.8 milionë euro i dedikohen sporteve. Një ndryshim strukturor sa i përket MKRS-së, është se Agjencia Shtetërore e Arkivave ka kaluar nën menaxhimin e MKRS-së nga Zyra e Kryeministrit.

Edhe buxheti i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) është rritur dukshëm prej 3.2 milionë euro apo 7 për qind. Kjo rritje është ndarë tërësisht për investime kapitale, ndërsa shumica e rritjes së buxhetit prej 95 për qind do të menaxhohet nga programi për burimet ujore.

Buxheti i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) është rritur për 2.2 milionë euro (5%) dhe shumica e kësaj rritjeje (2.1 milionë euro) është dedikuar për investime kapitale në arsim parauniversitar.

Këshillit Gjyqësor të Kosovës i është ulur kufiri i shpenzimeve për 10,200 euro në kategorinë e pagave dhe mëditjeve, ndërsa këto mjete janë bartur tek Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave për rritjen e numrit të personelit për katër persona.

Megjithëse Buxheti për kategorinë e pagave dhe mëditjeve nuk është rritur, në këto institucione është rritur numri i lejuar i punëtorëve, te Shërbimi Korrektues i Kosovës – Ministria e Drejtësisë; Administrata Tatimore e Kosovës – Ministria e Financave; Inspektorati Policor i Kosovës – Ministria e Punëve të Brendshme; Ambasadat – Ministria e Punëve të Jashtme; dhe Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës. Gjithashtu në Ministrinë e Shëndetësisë, 220 persona nga programi për specializime që në projektbuxhet janë planifikuar të paguhen nga kategoria e subvencioneve, kanë kaluar në kategorinë e pagave dhe mëditjeve.