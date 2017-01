Gjatë 2016-së u ekspozuan 4.2 miliardë llogari përdoruesish

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Përgjatë 2016-së, 4,149 thyerje sigurie ekspozuan 4.2 miliardë llogari. Të dhënat vinë nga Risk Based Security (RBS). Hulumtuesit thanë se numri i thyrjeve të sigurisë qëndroi në vend përgjatë periudhës 2015-2016 po vitin e kaluar ndikimi ishte disa herë më i lartë.

Në 2016 plot 94 incident kanë arritur të ekspozojnë të paktën 1 milion llogari secila, ndërsa 37 ekspozuan dhjetëra miliona. Krahasuar me 2015, ndikimi në këtë aspekt është rritur me 105 për qind.

Sipas RBS, 51 për qind e të prekurve ishin biznese, ndjekur nga qeveritë e vendeve që zinin 11.7 për qind të llogarive të prekura, sektori mjekësor me 9.2 për qind dhe edukativ me 4.7 për qind. Numri i thyrjve të sigurisë për secilin prej sektorëve korrespondon me aktivitetin ekonomik që ata kanë.

Raporti konkludoi se janë ndërmarrë 82,000 sulme kibernetike në 2016, duke prekur 225 organizata çdo ditë në mbarë botën. Megjithatë duke qenë se shumica e tyre nuk raportohen, besohet se numri i sulmeve të jetë afro 250,000.