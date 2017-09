Gjërat më të mira që duhet bërë në Sarandë

4 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Saranda është një qytet bregdetar komod në Shqipëri, vetëm 20 minuta larg me anije nga Korfusi. Në vitet e fundit, turizmi në Sarandë ka lulëzuar dhe gjithnjë e më shumë kanë gjetur rrugën e tyre për këtë perlë të fshehur.

Vetë qyteti nuk ka asgjë të veçantë, përveç se është komod, ka mundësi të mira strehimi dhe shumë restorante. Por ka shumë vende të bukura dhe të këndshme për t’u vizituar në të gjithë qytetin dhe Saranda është një pikënisje e mirë.

Në këtë artikull, ju mund të lexoni më shumë për atraksionet dhe gjërat që duhet të bëni në Sarandë dhe në zonën përreth si një turist.

Shijojeni parajsën e Ksamilit

Ksamili është perla më e re e fluturimit në Evropë. Megjithëse gjithnjë e më shumë njerëz gjejnë rrugën e tyre këtu, ka akoma shumë vende ku mund të jeni vetëm dhe në të njëjtën kohë me plazhe me plotë jetë.

Sidoqoftë, Ksamili është ndoshta më i njohur për katër ishujt e saj, që ju mund të shkoni me anije, por mendoj se plazhet e tjera janë po aq të këndshëm. Rëra është e bardhë; uji është kristal i qartë me një ngjyrë blu.

Merrni autobusin nga Saranda në Ksamil dhe zbrisni në stacionin e parë në Ksamil (autobusi shkon nga qendra e Sarandës dhe kushton 100 lekë apo 0.75 euro). Nga aty plazhi është vetëm 500 metër larg, nëse doni të zbuloni plazhe të ndryshëm, thjesht vazhdoni përgjatë malit.

Plazhi ‘pasqyrë’

Një plazh i largët që ofron zhytje dhe qetësi, por më pak turistë që gjejnë rrugën e tyre këtu, pasi mënyra e vetme për të arritur këtu është duke ecur ose duke marrë një taksi. Plazhi është i vendosur para Ksamilit, dhe ka edhe një restorant që shërben ushqime të shijshme të peshkut dhe ushqim deti.

Këpucë për larje janë të rekomanduara!

Hani ushqim të freskët peshku dhe ushqim deti

Saranda dhe Ksamili janë të njohur për përzgjedhjen e saj të madhe të pjatave të shijshme dhe veçanërisht të freskëta të peshkut dhe ushqimeve të detit. Përveç kësaj, standardi është gjithashtu i lartë, por jo i shtrenjtë.

Veçanërisht unë iu rekomandoj restorantin ‘Mare Nostrum’ për peshk dhe ushqim deti. Kujdes, ju paraprakisht duhet të rezervoni një tryezë pasi që është një vend popullor.

Zbuloni Butrintin

Butrinti ndodhet rreth 40 minuta nga Saranda me autobus apo makinë. Qyteti ishte fillimisht pjesë e Ilirisë dhe rrënojat e lashta të qytetit datojnë qysh 800 p.e.s.. Butrinti ishte edhe pjesë e Perandorisë Romake ku ka disa ndërtesa nga kjo periudhë, duke përfshirë edhe amfiteatrin e famshëm.

Q nga viti 1992, Butriniti është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-së. Për të zbuluar rrënojat e Butrintit vërtet është një nga gjërat që duhet të bërë në Sarandë.

Udhëtim një ditor në Gjirokastër

Mos humbisni për të bërë një udhëtim një ditor në Gjirokastër, një vend i trashëgimisë botërore. Shumë nga çatitë e Gjirokastrës janë të mbuluara me gurë, të cilat u japin atyre një pamje unike. Gjithashtu, ngjitur është Kalaja.

Nga Kalaja, mund të shijoni një pamje të bukur panoramike të Gjirokastrës. Mënyra më e lehtë për të arritur këtu është me makinë ose furgonë (mikrobusë shqiptarë).

Përndryshe, ju mund të merrni me qira një makinë dhe të shfrytëzoni rastin për të vizituar Gjirokastrën pas një vizite në Syri i Kaltër.

Nga qendra e Sarandës, ju mund të gjeni furgonë me nisje ditore për në Gjirokastër.

Kalaja e Lëkurësit

Një kështjellë e mrekullueshme nga mesi i viteve ’50-ta që rri në majë të kodrës, duke shikuar nga qyteti. Nga kalaja, ju merrni një pamje të mrekullueshme të Korfuzit dhe Sarandës. Duhen rreth 40-50 minuta për të ecur deri në kala nga Saranda, por është aq e lehtë që të merrni me qira një taksi për disa qindra lekë shqiptarë.

Syri i Kaltër

Një zonë piktoreske e vendosur rreth 30-40 minuta nga Saranda me makinë. Një burim natyral i ujit në një ngjyrë blu/jeshile, pothuajse magjike që është plotësisht kristal i qartë.

Syri i Kalter është i njohur me këtë emër, sepse iluzioni që krijohet nga flluskat e ujit iu ngjan syve.

Burimi thuhet të jetë i thellë rreth 45 metra, por disa thonë se është më e thellë se kaq. Për të shkuar tek Syri i Kalter, mund të marrësh me qira një makinë ose të shkosh me ndonjë udhëzues turistik apo opsionin i tretë me taksi.

Një taksi kushton rreth 30 euro me një shofer që të pret dy orë. Një makinë me qira është më e volitshme pasi mund të vizitoni më shumë vende në të njëjtën ditë, për shembull Gjirokastër dhe Butrint.

Koktej në ‘Jericho Coctail Bar’

Shumica e njerëzve kanë tendencë të pijnë gjatë pushimeve dhe ‘Jericho Coctail Bar’ ofron zgjedhjen më të mirë dhe më të shijshme të pijeve të Sarandës. Bari është i vendosur në skelë ujore, me pamje nga porti.

Ecni përgjatë portit

Mos humbisni për të marrë një shëtitje përgjatë portit të Sarandës. Blej një akullore dhe shijoje! Një magnum i dyfishtë me karamele që kushton vetëm 1 euro. /Gazeta Ekonomia /SwedishNomad

Marrë me autorizim nga Swedish Nomad për Gazeta Ekonomia. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Swedish Nomad.