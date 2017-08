Gjermani, një në katër fëmijë të moshës 6-vjeçare ka telefonin e vet celular

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Thuajse një ndër katër fëmijë të moshës gjashtë vjeçare në Gjermani ka telefonin e vet celular, kurse ndër 13-vjeçarët thuajse çdo fëmijë ka celular. Ky është përfundimi i një studimi në lidhje me mediet që konsumojnë fëmijët.

Sipas studimit fëmijët përdorin oferta të ndryshme mediatike. Në vendin e parë renditet televizori. Pothuajse të gjithë fëmijët shohin disa herë në javë emisione televizive. Në vendin e dytë renditet dëgjimi i muzikës, i ndjekur nga leximi i librave dhe i revistave, lojërat digjitale dhe emisionet e radios. Por sa më tepër rriten aq më tepër fëmijët përdorin sipas studimit mediat digjitale.

Celular nga mosha 9-vjeçare

Ekspertët e pedagogjisë rekomandojnë që fëmijëve t’u lejohet që të kenë një celular të vetin, vetëm nga mosha 9-vjeç e lart.

Kirstin Langer thotë që fëmijët mësojnë shumë shpejt ta përdorin celularin, por ata nuk janë në gjendje që të marrin në konsideratë të gjitha gjërat që lidhen me përdorimin e celularëve.

“Fëmijët nën moshën 9-vjeç nuk janë në gjendje që ta përfytyrojnë se sa mund të shkojnë shpenzimet për përdorimin e celularit”, thotë Langer.

Vetëm nga mosha 11 deri 13-vjeç fëmijët janë në gjendje që të kuptojnë në tërësi se sa gjëra lidhen me përdorimin e celularëve. E rëndësishme është që atyre t’u bëhet e qartë se kush mund t’i lexojë postimet e tyre në rrjetin social Facebook dhe ç’probleme mund të lidhen me to.

Jo ndalim, por shpjegim

Ekspertët rekomandojnë që prindërit të përdorin apps që kanë të bëjnë me mbrotjen e fëmijëve. Për shembull ka programe që nisur nga fjalët që kërkohen ose nga mosha që kanë dhënë fëmijët, i bllokojnë faqe të caktuara apo i seleksionojnë ato në përgjigje të moshës.

Sipas ekspertëve prindërit nuk duhet t’u ndalojnë fëmijëve përdorimin e celularëve, por t’u shpjegojnë se interneti është një burim i mirë informacionesh, por se jo të gjitha ato që gjenden në internet janë të përshtatshme për fëmijët. /Deutche Welle