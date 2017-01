Goldman Sachs: Azia e Veriut goditet më shumë nga Trump

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Azia e Veriut do të ketë ndikimin negativ më të madh kur Donald Trump të ndjekë premtimet e tij për politikat proteksioniste, thonë analistët e Goldman Sachs. Sipas tyre, gjasat që premtimet e Trump të zbatohen janë të larta duke parë dhe zyrtarët në pozicionet e lidhura me tregtinë në administratën e tij.

Ekonomistët e bankës amerikane të investimeve vlerësojnë se uljet e importeve në SHBA do të reduktojnë aktivitetin ekonomik në Azi me një normë 2.6 herë më të madhe se përmasat e këtyre reduktimeve.

“Kina do të ketë uljen më të madhe në prodhim, ndërsa Tajvani dhe Korea e Jugut do të kenë ndikimin më negativ në ekonomi duke marrë parasysh varësinë e madhe në tregti”, deklaron Goldman Sachs.

Një ulje e importeve të SHBA me 1 për qind në raport me PBB, mund të shkaktojë rënie në prodhim me 1 për qind për Tajvanin dhe Korenë e Jugut, si dhe një rënie me 0.6 për qind për Kinën.

Shtetet e Bashkuara kishin një defiçit tregtar me Kinën në 367 miliardë dollarë në 2015-në, që është më i madhi, ndjekur më pas nga defiçiti me BE, Japoninë, Meksikën dhe Korenë e Jugut. Defiçiti tregtar me Kinën vjen kryesisht prej kompjuterave, pajisjeve elektrike dhe veshjeve.

Defiçiti tregtar në transport qëndron kryesisht me Meksikën, Japoninë dhe Bashkimin Europian, ndërsa defiçiti në naftë, gaz dhe minerale me Kanadanë dhe Lindjen e Mesme. Tajvani, Korea e Jugut dhe Malajzia do të përballen me efekte anësore nga çdo veprim mbi Kinën.

“Ndërsa, mallrat përfundimtarë fabrikohen dhe eksportohen nga Kina, disa inpute ndërmjetëse vijnë nga Tajvani, Malajzia dhe Korea e Jugut”, thekson Goldman Sachs.