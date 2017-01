Google blen Twitter-in?

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kompania Google ka blerë platformën e inovacionit për telefoninë celularë të Twitter, sektor ky që njihet me emrin Fabrik. Blerja është zyrtarizuar nga të dyja kompanitë e përfshira, por pa specifikuar detaje financiare të operacionit.

Para Fabric, radhën e pati Vine, platforma e flash videove qe u hoq si opsion disa ditë më parë. Ndërkohë Fabric, aktive prej vitit 2014, ofron opsionet për te krijuar aplikacione.

Fabric numëron deri më tani 2.5 miliardë shkarkime në aparate celularë, raporton TechSot. Sikurse behet me dije punonjësit e vjetër do të punojnë në grup me zhvilluesit e Google, me qellim krijimin e aplikacione sa më praktike.