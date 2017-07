Hoti nënshkruan Udhëzimin Administrativ për Transferimin e Çmimit

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, sot ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ MF-02/2017 për Transferimin e Çmimit, Udhëzim i cili ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave për administrimin dhe zbatimin e transferit të çmimeve në përputhje me dispozitat e Nenit 27 të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave. Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të palëve të lidhura, që janë subjekte të juridiksioneve të ndryshme tatimore.

Vlen të theksohet se nëpërmjet këtij Udhëzimi Administrativ modernizohet rregullativa e transferit të çmimit, meqë ky Udhëzim Administrativ është në masë të madhe në përputhje me udhëzuesit e OECD-së dhe rregullativën përkatëse të Bashkimit Evropian. Po ashtu, Ministria e Financave ka zhvilluar një fazë të gjatë dhe gjithëpërfshirëse të konsultimeve me palët e interesit, me qëllim të adresimit të komenteve të tyre. /Gazeta Ekonomia