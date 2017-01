HSBC do të zhvendosë operacionet tregtare në Paris

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Grupi bankar britanik HSBC do të zhvendosë në Paris një pjesë të stafit që gjeneron rreth 20 për qind të të ardhurave nga aktiviteti tregtar, pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, thotë kreu ekzekutiv Stuart Gulliver.

Megjithatë, largimi nuk do të vijë këtë vit apo në tjetrin.

“Ne do të zhvendosemi pas 2 vitesh kur dalja të përfundojë”, tha Gulliver në një intervistë në Davos.

Sipas tij, HSBC, që është banka më e madhe në Europë, ka të gjithë licencat që i duhen për një lëvizje të tillë dhe do të kërkojë vetëm themelimin e një kompanie ndërmjetëse në Francë, gjë që do të marrë fare pak kohë.

Njësia e bankingut global dhe tregjeve e HSBC ka sjellë fitime prej 384 milionë dollarë në Britani për 2015, tregon një njoftim i kompanisë. Gulliver ka qenë një nga krerët e bankave më aktiv në fjalimet për ndikimin e BREXIT. Ai ka thënë direkt pas referendumit se HSBC do të lëvizë rreth 1,000 vende pune në Paris.

Zyrtarët e sektorit të shërbimeve financiare në Britani kanë bërë të ditur se do të përshpejtojnë planet për zhvendosjen e njësive të bizneseve, pasi kryeministrja Theresa May tha ditën e djeshme se do të nxjerrë vendin nga tregu i Bashkimit Evropian.

Bankat kërkonin që Britania të mbante akses në tregun europian që të mund të tregtojnë dhe shesin produkte financiare nga Londra pa qenë nevoja e zhvendosjes së stafit, por një mundësi e tillë duket e pamundur tashmë.

Firmat financiare kërkojnë një periudhë tranzitore në rast se largimi nga Londra bëhet i vështirë dhe e kalon kuadrin dy-vjeçar të ndarjes me Bashkimin Evropian.