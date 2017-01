iPhone 8 pritet të ketë sistemin e njohjes së fytyrës

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Diskutimet se si mund të jetë iPhone 8, apo risitë e modelit të ri që do të dalë gjatë këtij viti kanë nisur. Edhe pse jo zyrtarisht, pritshmërisë janë që iPhone 8 të jetë i pajisur me një sistem sigurie më shumë, atë të njohjes së fytyrës.

Por duke qenë se sistemi i ri i njohjes së fytyrës nuk do të jetë gati deri në vjeshtë, Apple do të mbështetet në kombinimin e dy opsioneve, të njohjes së fytyrës dhe të zhbllokimit përmes sensorëve të gishtave, me probabilitet që shumë shpejt të eliminojë opsionin e dytë.

Thuhet se ekrani i iPphone do të jetë me hark fleksibël OLED dhe për të evituar deformimin e ekranit do të ketë një shtresë metalike të fortë.