Ishinger: Na nevojitet një FBI evropiane

Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maiziere dëshiron ta pasurojë aparatin e sigurisë të Gjermanisë me më shumë kompetenca të federatës. Debati për propozimet e tij u ndez shpejt – rezistencë kundër ndryshimit të arkitekturës gjermane të sigurisë vjen para së gjithash nga landet.

Wolfgang Ishinger, shefi i Konferencës së Sigurisë të Mynihut, e mbështet propozimin e de Maizier-it për ta forcuar federatën dhe kërkon që të shkohet edhe më tej.

“Ne nuk jetojmë në një kapsulë hapësinore Gjermani”, tha Ishinger për Deutsche Welle.

“Jetojmë në një Bashkim Evropian në masën më të madhe pa kufij. Në të duhet të mendojmë vërtet në një plan të gjerë dhe jo në doza homoepatike”, ka shtuar ai.

Ishinger: Propozimet të diskutohen seriozisht

Në vend që çdo muaj të deklarohet ‘edhe pak më shumë shkëmbim të dhënash’ brenda Evropës, eksperti i sigurisë kërkon që të bëhet një hap i madh përpara.

“Ajo për të cilën kemi nevojë ne, është një lloj FBI-je evropiane”, tha Ischinger.

Fakti, që propozimi i ministrit federal të Brendshëm po përballet me indinjata të shumë palëve, Ischinger e sheh me keqardhje.

“Këto propozime e meritojnë që të diskutohen seriozisht veç e veç dhe të mos refuzohen në bllok sërish”, thotë Ischinger.

Edhe një diskutim për dëbimin e personave rrezikues, eksperti i sigurisë e konsideron me vend. Ischinger thotë se është e drejtë që të shqyrtohet mundësia e ashpërsimit të praktikës së dëbimit.

E ardhmja e NATO-së

Në lidhje me gjendjen e sigurisë në BE dhe të ardhmen e NATO-së, Ischinger i dha një paradhënie besimi Presidentit të ardhshëm të SHBA. Pyetjes se a mund të bazohen evropianët ende tek SHBA, Ischingeri iu përgjigj se njëherë për njëherë duhet pritur, se çfarë do të thotë Trumpi kur të marrë postin në 20 janar.

“Unë në fakt nuk kam dyshim, që administrata e Trumpit do ta konfirmojë mbështetjen për NATO-në”, tha Ischinger.

“Do të ishte një gabim i jashtëzakonshëm fillestarësh në qoftë se ai do t’i vinte pikëpyetje të vetmes aleancë funksionuese që e lidh Amerikën me një pjesë të rëndësishme të botës”, vazhdon ai.

Në lidhje me marrëdhënien e ardhshme midis Rusisë dhe SHBA, Ischingeri e sheh Presidentin e ardhshëm amerikan më tepër si një shans.

“Në një kohë kur vitet e shkuara nuk ka pasur më biseda serioze midis Presidentit të SHBA, Barack Obama dhe Presidentit rus, Vladimir Putin, nga pikëpamja evropiane është detyrimisht me interes që të zhvillohen sërish bisedime”, tha Ischinger.

Megjithatë, shtoi Ischinger, vendimet e dy fuqive të mëdha nuk duhet të merren pa pyetur të prekurit, për shembull shtetet baltike, Ukrainën ose evropianët.

“Unë do ta quaja të dëshirueshme, që Amerika të ulet me zotin Putin në tryezë dhe të diskutojë me të për një marrëveshje strategjike, mbi bazën e një deklarate të re në mbështetje të NATO-së”, tha Ischinger.