Japonia po ndërton superkompjuterin më të shpejtë në botë (ABCI), të cilin shpreson ta bëjë vendin qendrën e re globale për kërkimin e inteligjencës artificiale.Superkompjuteri pritet të funksionojë me një shpejtësi prej 130 petaflops, që do të thotë se është në gjendje të kryejë një llogaritjet 130 sekonda quadrillionë ( 1,000,000,000,000,000) për sekondë (130 milionë miliardë). Sapo të përfundojë ky kompjuter do të jetë superkompjuter më i fuqishëm në botë, duke tejkaluar kampionin e tanishëm, Sunway TaihuLight të Kinës, aktualisht duke operuar në 93 petaflops.

Ndërsa, ABCI nuk do të ketë një mouse apo ekran, nuk është shumë i ndryshëm nga një kompjuter personal – vetëm souped-up, një tërësi shumë më të shpejtë dhe shumë më të mëdha.

“Sistemi superkomputer aktual është një milion herë më i shpejtë se kompjuterat tuaj personal”, shpjegon Satoshi Sekiguchi, drejtor i përgjithshëm në Institutin Kombëtar Japonez të Shkencës dhe Teknologjisë së Avancuar Industriale.

Sekiguchi llogarit se do të duhej 3 mijë vjet për një kompjuter personal për të arritur atë që një super kompjuteri mund të bëjë në vetëm një ditë.

Në aspektin e madhësisë, superkompjuter i Japonisë do të jetë i krahasueshëm me një parking me hapësirë ​​për 30 deri në 40 makina.

“Superkompjuteri që është aktualisht në zhvillim do të marrë rreth njëmijë metra katrorë hapësirë ​​në tokë”, thotë Sekiguchi.

“ABCI mund të ndihmojë kompanitë japoneze të zhvillojnë dhe përmirësojnë makina pa pilot, robotikë dhe diagnostifikim mjekësor.

Një superkompjuter është një mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm për përshpejtimin e avancimit në fusha të tilla”, thotë ai.

Shpejtësia e saj supersonike do të ndihmojë gjithashtu Japoninë për të zhvilluar përparime në teknologjitë e inteligjencës artificiale, si ‘të mësuarit e thellë’.

Por superkompjuterët duhet të falënderohen edhe për shpikjet më të vogla të përditshme. /Lajmi.net