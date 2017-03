Jeta në Austri po bëhet më e shtrenjtë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Jeta në Austri në fillim të këtij viti është bërë në mënyrë të konsiderueshme më e shtrenjtë, pasi inflacioni në janar u rrit dy për qind, duke arritur vlerën më të lartë që nga korriku 2013, shkruan Albinfo.

Rritja e përditshme e çmimeve bëhet më e kushtueshme për 2.3 për qind dhe arsyeja është rritja e çmimeve të transportit, restoranteve dhe hoteleve, si dhe qiratë.

Pa rritjen e çmimeve të inflacionit, derivatet e naftës do të ishin 1.5 për qind.

Krahasuar me muajin janar të vitit të kaluar, ishin vetëm telefona mobilë, interneti dhe çmimi i gazit e i energjisë elektrike, si dhe kostoja e mjekut.

Nafta bëhet e kushtueshme në fillim të vitit me 14.3 për qind, riparimin i makinave me 3.7 për qind.

Kur është fjala për qiratë, u ngritën 4.3 për qind. Gjithashtu restorantet dhe hotelet u shtrenjëtuan për tre për qind. Ushqimet bëhen më të kushtueshme me 1.8 për qind, mishi për 1.7 për qind, perimet për 2.3 për qind dhe qumështi me 0.4 për qind.

Niveli i çmimeve të shportës së konsumit, e cila përbën blerjet e përditshme, u rrit 2.3 për qind.

Mini shporta konsumatore, e cila tregon pazarin javor, bëhet i kushtueshme për 3.8 për qind.