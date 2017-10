KE: Ekonomia shqiptare me ecuri pozitive

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Komisioni Evropian (KE) ka publikuar raportin e tremujorit të tretë për vendet kandidate dhe potenciale kandidate në Bashkim Evropian (BE), ku e ka vlerësuar pozitive ecurinë e ekonomisë shqiptare dhe pritshmëritë për të ardhmen.

Për Shqipërinë raporti thekson se rritja e Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) reale ishte 4.1 për qind me bazë vjetore, në krahasim me 4 për qind në tremujorin e mëparshëm. Kontributi ishte pozitiv nga të gjithë elementët e kërkesës së brendshme. Konsumi i individëve u përshpejtua në 2.3 për qind dhe ai i qeverisë me 5.8 për qind, kryesisht si rrjedhojë e rritjes së pagave në mars.

Rritja e investimeve u përshpejtua në 14.3 për qind, si rrjedhojë e investimeve të huaja nga ndërtimi i gazsjellësit TAP dhe hidrocentralit të Devollit. Eksportet neto kontribuuan pozitivisht, sidomos si rrjedhojë e shërbimeve që u zgjeruan me 22 për qind, përfshirë turizmin dhe transportin. Eksporti i mallrave me një rritje pre 4.4 për qind, u zgjerua për të tretin tremujor radhazi, duke konfirmuar rikthimin e trendit rritës, pas tre viteve rënie.

Në aspektin e prodhimit, aktiviteti i ndërtimit shënoi rritjen më të lartë me 22.7 për qind me bazë vjetore, duke reflektuar kulmin e aktivitetit të investimeve në sektorin e energjisë. Aktivitetet financiare dhe të sigurimeve me rritje prej 10.6 për qind dhe përpunimi me 6.3 për qind kishin gjithashtu ecuri të fortë.

Të dhënat sugjerojnë se aktiviteti ekonomik ka vazhduar zgjerimin dhe në tremujorin e tretë, besimi i konsumatorëve është përmirësuar dhe ai i bizneseve mbetet në nivele të larta.

Tregu i punës ka pasur zhvillime të favorshme në tremujorin e dytë. Punësimi është rritur ndërsa papunësia ra në 14.3 për qind dhe papunësia tek të rinjtë zbriti me 3.4 pikë përqindje në 26.4 për qind. Pagat u rritën me 11 për qind, kryesisht si rrjedhojë e rritjes së pagave në sektorin shtetëror.

Rritja e kredisë për ekonominë ishte negative që nga muaji prill me 0.2 për qind me bazë vjetore në gusht, që është gjithsesi rrjedhojë e zhvlerësimit të monedhave të huaja ndaj lekut. I rregulluar për efektin e kursit të këmbimit, kredia për bizneset dhe konsumatorët u rrit përkatësisht me 2 për qind dhe 7.5 për qind me bazë vjetore. Rritja e ulët e kredisë reflekton pjesërisht rregullimin e kredive me probleme, përfshirë fshirjet nga bilanci, thekson raporti. /Gazeta Ekonomia