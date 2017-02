Konferenca e Sigurisë: Skenë e politikës botërore

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Mynihu mburret me dëshirë si ‘Qytet botëror me zemër’. Nga data 15-17 shkurt, Mynihu kthehet në qytet të diplomacisë, si çdo shkurt. Të premten Konferenca e Sigurisë në Mynih e kthen hotelin luksoz ‘Bayerischer Hof’ në një lloj asambleje të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të mbrojtur nga 3,700 policë, të vëzhguar nga 1,000 gazetarë nga e gjithë bota, elita ndërkombëtare e politikës së sigurisë takohet në Mynih për të 53-në herë. Drejtuesi i Konferencës, Wolfgang Ischinger, thekson se “mes të ftuarve kemi presidentin e Afganistanit, presidentin ukrainas, Poroshenko, atë polak, Duda”. 47 ministra të Jashtëm priten në këtë konferencë, përfshirë ministrin e Jashtëm rus, Lavrov, Boris Johnson nga Britania e Madhe, ministrin e Jashtëm iranian, Zarif, por ashtu edhe ministra të Mbrojtjes nga 30 vende. Nga Shqipëria merr pjesë, ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli. Kosova përfaqësohet në Mynih në nivel të lartë, me presidentin, Hashim Thaçi dhe ministrin e Jashtëm, Enver Hoxhaj.

Sytë tek SHBA

Në Mynih i kanë drejtuar sytë të gjithë tek SHBA, dhe qeveria e re. Si do të pozicionohet superfuqia perëndimore nën presidentin, Donald Trump. Në Mynih shpresohet të krijohen lidhjet e para. Konferenca e Sigurisë do të jenë skena e parë, ku do të ngjiten anëtarët e rinj të ekipit Trump. Zëvendëspresidenti, Mike Pence do të jetë në Mynih, ministri i Mbrojtjes, James Mattis, ai i Mbrojtës së Atdheut, John Kelly, përveç kësaj në konferencë marrin pjesë edhe senatorë, si republikani John McCain, një nga kritikët më të fortë të Donald Trump.

Kryeredaktorja e revistës gjermane ‘Politika Ndërkombëtare’, Sylke Tempel e sheh si shenjë të rëndësishme, që SHBA ka dërguar këtë herë në Mynih delegacionin më të madh, shenjë kjo, se i jepet rëndësi shkëmbimit të qëndrimeve me evropianët. Ajo mendon, se në Uashington ka një përplasje mes atyre që duan ruajtjen e rendit aktual – ku bën pjesë ministri i Mbrojtjes, Mattis dhe atyre që duan ndryshime radikale, si Stephen Bannon. Mynihu është një mundësi për të kuptuar se ku jemi, thotë Tempel.

Autokratët në Mynih – kontrolli që të bën realiteti

Sipas kryeredaktores Sylke Tempel interesante në Mynih është të shohësh, se si ‘liderë nga shtete autoritare duhet të kalojnë nëpër kontrollin që të bën realiteti. Kur thuhet, se në botën tuaj, ju mendoni se çdo gjë është në rregull, por ka edhe shqetësime serioze, që nuk janë të parëndësishme, e me këtë, ju duhet të përballeni’.

Konfrontimi i qëndrimeve të ndryshme si në çështjen e Ukrainës pritet të jetë pjesë e konferencës. Ministri i Jashtëm, Lavrov do të ndeshet aty me presidentin ukrainas, Poroshenko. Por tensione mund të ketë edhe të dielën paradite, kur të ngjitet në podium për të dhënë deklarata e përgjigjur pyetjeve, ministri izraelit i Mbrojtjes, Lieberman, ministri i Jashtëm saudit, Al-Juber dhe në fund ai iranian, Zarif. Sipas drejtorit të Institutit Suedez të Paqes (SIPRI), Dan Smith, Lindja e Mesme është një rajon, ku ka pasur ndryshime të mëdha nga konferenca e fundit.

“Orientimi strategjik i Lindjes së Mesme ka ndryshuar, së paku për momentin: Rusia ka një rol më të rëndësishëm se më parë, edhe Irani po ashtu. Arabia Saudite ka kaluar dukshëm në defensivë”, analizon Smith për DW.

Ai mendon se “SHBA duhet të marrin disa vendime këtu, se si duhet të reagojnë për këtë, po ashtu edhe evropianët, sepse ky rajon është direkt para pragut të tyre”.

Pyetja që i intereson ekspertit Smith në këtë konferencë është ‘Do të angazhohen fuqitë e mëdha për rendin botëror të bazuar në rregullat të caktuara, apo do të dominojnë interesat e veçanta?’. /DW