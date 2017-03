Kosova dhe Kroacia me Marrëveshje për shmangien e tatimit të dyfishtë

9 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ministri i Financave Avdullah Hoti, dhe homologu i tij kroat Ministri Zdravko Marie kanë nënshkruar Marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin.

Kështu ka bërë të ditur Ministria e Financave përmes një komunikate për media.

Ministri Hoti i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kroaci është pritur nga Ministri i Financave të Kroacisë Zdravko Marie, me të cilin diskutuan në lidhje me thellimin e bashkëpunimit ndemjet dy vendeve me theks të veçantë në fushën e tatimeve, luftën e ekonomisë joformale, fushën e fiskalizimit, si dhe në fusha tjera.

Në kuadër të bashkëpunimit në fushën e fiskalizimit Marie njoftoi Hotin për gatishmërinë e shtetit kroat që të ofrojë përvojën e tyre për shtetin e Kosovës në fiskalizimin e bizneseve.

Ministri Avdullah Hoti gjatë vizitës në Republikën e Kroacisë, i shoqëruar edhe nga homologu i tij kroat Ministri Zdravko Marie vizitoi Administratën Tatimore të Kroacisë, ku panë për së afërmi funksionimin e kësaj Administrate, si dhe u njoftuan nga stafi i saj me sistemin fiskal të shtetit të Kroacisë.