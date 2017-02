Kosova fillon raportimin e rregullt në EUROSTAT të statistikave të sektorit të jashtëm

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Republika e Kosovës filloi raportimin e rregullt të Statistikave të Sektorit të Jashtëm (SSJ) në EUROSTAT, duke bërë kështu një hap shumë të rëndësishëm në zhvillimin e sistemit të statistikave. SSJ për Kosovën tani janë të prezantuara në ‘Databazën e Eurostatit‘.

Kosova është e përkushtuar të përdorë këtë bazë të të dhënave si një kornizë të përgjithshme në avancimin e mëtutjeshëm të sistemit kombëtar të diseminimit të statistikave, në pajtim me praktikat e Bashkimit Evropian (BE). Pjesëmarrja e Kosovës me SSJ në EUROSTAT është një arritje e madhe në zhvillimin e statistikave të vendit. Vendi ynë do të përfitojë nga publikimi i të dhënave në EUROSTAT dhe kjo pjesëmarrje do të çojë në prodhimin dhe shpërndarjen më të saktë dhe më të besueshme të statistikave. Raportimi në EUROSTAT ofron një mundësi për zhvillim të mëtutjeshëm të sistemit të diseminimit të statistikave për vendin tonë.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), në fund të muajit dhjetor 2016 ka dërguar në EUROSTAT të dhëna për katër dataseta, duke përfshirë seritë kohore për vitet e kaluara. Të dhënat për bilancin e pagesave, pozicionin e investimeve ndërkombëtare, statistikat për tregtinë në shërbime ndërkombëtare, si dhe statistikat për investimet direkte tanimë do të jenë në dispozicion nga faqja e këtij institucioni. Përpilimi i këtyre statistikave është në harmoni të plotë me kërkesat raportuese të BE-së.

Të dhënat për SSJ publikohen në domenin ‘Ekonomi dhe financë’ në nën-kategorinë ‘Balance of payments by country – quarterly data (BPM6)’. /BQK /Gazeta Ekonomia