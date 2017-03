Kosova gjendet në vendet me papunësinë më të lartë në botë

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Lista e vendeve me shkallën më të lartë të papunësisë është bërë sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, dhe në vendin e parë për papunësi është Xhibuti, me një normë papunësie prej 54 për qind. E dyta në listë është Kongo, papunësia mbërrin në 46.1 për qind dhe Bosnjë e Hercegovina me 41.87 për qind, përcjell albinfo.

Sipas të dhënave të fundit të Trading Economics janë vendet kryesisht afrikane dhe Ballkani, që kryesojnë listën dhe në renditjen 20 e më lartë është vendosur Maqedonia në vendin e 15-të me një normë prej 23.4 për qind, dhe Kosova, e cila është e pozicionuar në vendin e gjashtë me 32.9 për qind.

I vetmi vend në Bashkimin Evropian, i cili kryeson me papunësi është Greqia, e cila zë vendin e 16-të me një normë papunësie prej 23 për qind.